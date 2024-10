Infortunio Lobotka, il giocatore del Napoli si ferma in Nazionale: cosa si è fatto, quando rientra e l'esito degli esami

Per Lobotka infortunio nella partita tra Slovacchia e Azerbaigian: tifosi del Napoli in ansia in vista della ripresa del campionato.

Stanislav Lobotka, titolarissimo del Napoli di Conte a centrocampo, è finito k.o nella partita di Nations League tra la sua Slovacchia e l'Azerbaigian, vinta per 3-1. Un infortunio che tiene con il fiato sospeso la squadra, i tifosi e i fanta-allenatori che hanno puntato su di lui nelle scorse settimane. Schierato dal primo minuto nella quarta partita del gruppo 1 di Lega C, Lobotka ha abbandonato il campo a 10' dalla fine al pari di Strelec e Haraslin, fuori per scelta tecnica. Concluse le gare di ottobre in maglia Slovacchia, per il classe 1994 è ora tempo di tornare a Napoli per valutare il ritorno in campo. L'articolo prosegue qui sotto