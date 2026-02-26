L'impresa dell'Atalanta non basta: perché non deve distogliere l'attenzione dal fallimento delle altre italiane in Champions League

Il simbolismo di Christian Vieri e Ronaldo che si presentano a vedere l'Inter eliminata dalla Champions League dal Bodo/Glimt non è sfuggito a nessuno. I nerazzurri saranno anche la squadra più forte della Serie A in questo momento, ma il calcio italiano non produce più attaccanti di livello mondiale come loro due.

Più di 70.000 spettatori, quasi il doppio della popolazione di Bodo, erano arrivati a San Siro sperando di vedere la loro squadra dimostrare che il campo in erba sintetica era stato il problema all'andata. Invece hanno assistito per la seconda volta in tre mesi a uno spettacolo norvegese a Milano.

Alessandro Del Piero ha scherzato dicendo di essere sul punto di piangere prima delle partite di ritorno dei playoff, dato che tutte e tre le squadre italiane partivano da un netto svantaggio e che i campioni in carica, il Napoli, non erano nemmeno riusciti a superare la fase a gironi. Tuttavia, la leggenda della Juventus ha sostenuto che "non tutto è così negativo come sembra". E aveva ragione. Almeno nel caso dell'Atalanta, che non deve essere vista con lo stesso occhio negativo dell'Inter, della Juve o del Napoli.

"Questa è una partita che passerà alla storia, non solo qui a Bergamo per tutti i tifosi dell'Atalanta, ma per il calcio italiano nel suo complesso - ha detto Raffaelle Palladino a Sky - Ho sentito molti commenti sul calcio italiano e penso che debba essere protetto, soprattutto dall'interno. Siamo troppo severi quando le cose non vanno bene, abbiamo bisogno di critiche più costruttive, di essere un po' più positivi, e questa sera lo abbiamo dimostrato".

L'Atalanta, però, è una rarità in Italia: un club gestito in modo eccellente, rinomato per la sua capacità di individuare e formare giovani giocatori per poi venderli con un enorme profitto, pur rimanendo competitivo in Serie A e in Europa. Lo smantellamento da parte della Dea del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, apparentemente imbattibile, nella finale dell'Europa League 2024 è stato il culmine di un progetto ambizioso e a lungo termine radicato nella realtà economica del calcio moderno, che ha fornito il modello perfetto da seguire per le altre squadre di Serie A.

Ma se il Bologna e il Como, squadra con ottime disponibilità finanziarie, stanno dimostrando cosa sia possibile ottenere con una strategia chiara e coerente, le squadre di punta italiane sono ben lontane dall'essere altrettanto stabili o addirittura vincenti.