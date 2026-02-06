L’importanza di Rrahmani nel Napoli: solidità e leadership, Conte ritrova uno dei suoi fedelissimi

Lentamente, ma l’infermeria del Napoli inizia a svuotarsi. Antonio Conte ha dovuto fare i conti con una lunga lista di infortunati che hanno sicuramente avuto un peso specifico notevole nel momento di appannamento vissuto dai campioni d’Italia.

Prestazioni e risultati altalenanti che hanno fatto perdere contatto dalla vetta: l’obiettivo in casa Napoli è quello di ripartire subito e a favorire la risalita potrebbero essere proprio alcuni dei calciatori pronti a rientrare.

Tra loro c’è Amir Rrahmani, leader della difesa azzurra, pronto a tornare in campo contro il Genoa contro dopo l’infortunio.