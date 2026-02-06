Goal.com
SSC Napoli v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

L’importanza di Rrahmani nel Napoli: solidità e leadership, Conte ritrova uno dei suoi fedelissimi

Il difensore classe 1994 ha smaltito l’infortunio muscolare e contro il Genoa scenderà in campo dal primo minuto: Conte ritrova una pedina fondamentale in un momento delicato della stagione.

Lentamente, ma l’infermeria del Napoli inizia a svuotarsi. Antonio Conte ha dovuto fare i conti con una lunga lista di infortunati che hanno sicuramente avuto un peso specifico notevole nel momento di appannamento vissuto dai campioni d’Italia.

Prestazioni e risultati altalenanti che hanno fatto perdere contatto dalla vetta: l’obiettivo in casa Napoli è quello di ripartire subito e a favorire la risalita potrebbero essere proprio alcuni dei calciatori pronti a rientrare.

Tra loro c’è Amir Rrahmani, leader della difesa azzurra, pronto a tornare in campo contro il Genoa contro dopo l’infortunio. 

  • RRAHMANI TORNA SUBITO TITOLARE

    A causa di un problema muscolare Rrahmani ha saltato le ultime due partite di campionato contro Juventus e Fiorentina e le due gare di Champions contro Copenhagen e Chelsea. Un’assenza che si è fatta sentire. Contro il Genoa il kosovaro è pronto a tornare in campo dal primo minuto con il compito di guidare la difesa: un recupero preziosissimo per Conte.

  • SOLIDITÀ E LEADERSHIP

    Rrahmani è una delle colonne difensive del Napoli di Conte: nonostante i volti nuovi nel reparto difensivo, il kosovaro è sempre stato una primissima scelta per il tecnico azzurro, che non ha quasi mai rinunciato volutamente a lui. Il rientro di Rrahmani garantisce solidità e sicurezza al reparto, con l’ex Verona chiamato anche a dare il suo contributo in termini di leadership specialmente adesso con l’assenza di Di Lorenzo.

  • QUANTI KO SENZA DI LUI

    C’è un dato su tutti che evidenzia l’importanza di Rrahmani nell’economia complessiva del Napoli di questa stagione: senza il difensore kosovaro in campo, la squadra di Conte ha perso sei volte (9 i ko complessivi, 5 in campionato e 4 in Champions League).

  • I NUMERI DI RRAHMANI

    In questa stagione Rrahmani ha saltato diverse partite per infortunio: il difensore si è fermato per  la prima volta per noie fisiche tra settembre e ottobre, prima del nuovo infortunio a gennaio 2026. Complessivamente ha collezionato 19 presenze (14 in campionato con un goal, 3 in Champions League e 2 in Supercoppa Italiana).

0