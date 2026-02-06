Goal.com
Boga Juventus HDGOAL
Lelio Donato

L'impatto di Boga, com'è andato il suo debutto con la Juventus e cosa può dare a Spalletti

Jeremie Boga ha giocato l'ultima mezz'ora contro l'Atalanta mostrando le sue qualità e mettendosi al servizio della squadra. Impatto positivo col mondo bianconero, ora serve continuità.

Era probabilmente uno degli uomini più attesi in casa Juventus, anche perché arrivato da una manciata di giorni.


Jeremie Boga, nonostante una condizione fisica non ottimale, ha debuttato già in Coppa Italia contro l'Atalanta.

Spalletti infatti lo ha lanciato a mezz'ora dalla fine nel tentativo, fallito, di recuperare la partita. Ma l'ex Nizza non ha fatto male, anzi.

Boga è stato forse l'unico dei giocatori subentrati a cercare di dare la scossa mostrando sprazzi delle qualità che aveva fatto vedere ai tempi del Sassuolo.

  • QUASI ASSIST PER MCKENNIE

    Subito convocato da Spalletti per Atalanta-Juventus, Boga ha debuttato con i bianconeri in Coppa Italia.

    Al minuto 64 l'esterno è subentrato al posto di Federico Gatti schierandosi sulla fascia sinistra, ovvero la posizione solitamente occupata da Kenan Yildiz.

    Boga ha subito giocato un paio di buoni palloni ma soprattutto ha regalato un assist delizioso a McKennie.

    Dopo aver saltato facilmente Scalvini, l'ex Nizza è arrivato sul fondo mettendo a centro area un pallone solo da spingere in rete. Il texano però non ci è arrivato.

  • BUONA CONDIZIONE FISICA

    Il fatto che Boga sia stato il primo cambio contro l'Atalanta dimostra come l'esterno abbia già convinto Spalletti.

    Le sue qualità tecniche, d'altronde, non sono in discussione. Lo era semmai la condizione fisica dato il periodo di inattività al Nizza.

    Boga però ha mostrato una discreta gamba che gli ha permesso di risultare il migliore, o almeno il meno peggio, tra i giocatori della Juventus subentrati e tra i migliori in generale.

    Una buona notizia per Spalletti che può contare su un'arma in più per le prossime partite nel reparto offensivo.

  • LA FORMULA DELL'ACQUISTO DI BOGA

    Boga d'altronde dovrà sfruttare questi mesi per convincere la Juventus a confermarlo.

    I bianconeri lo hanno prelevato dal Nizza in prestito con diritto di riscatto fissato a 4,8 milioni di euro. Un'operazione insomma economicamente vantaggiosa anche grazie a quanto accaduto tra il giocatore e il club francese.

    Boga infatti non giocava più col Nizza da fine novembre quando era rimasto vittima di un'aggressione da parte di alcuni tifosi dopo la sconfitta contro il Lorient.

    Da qui la necessità di lasciare subito la Francia. Un'occasione che la Juventus ha colto al volo nelle ultimissime ore di mercato regalando a Spalletti un vice Yildiz.

  • COME GIOCHERÀ ALLA JUVE

    Come detto poco sopra il ruolo principale di Boga alla Juventus sarà quello di alternativa a Kenan Yildiz.

    L'ivoriano permetterà a Spalletti di fare rifiatare il suo numero 10 quando possibile, magari soprattutto a partita in corso.

    Boga però può giocare anche in altri ruoli ovvero come trequartista alle spalle di una punta o sull'altra fascia in caso di necessità.

    Di sicuro porta nella rosa bianconera una dose di velocità e imprevedibilità che potrebbe rivelarsi molto utile nel finale di stagione.

0