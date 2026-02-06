L'impatto di Boga, com'è andato il suo debutto con la Juventus e cosa può dare a Spalletti

Il fatto che Boga sia stato il primo cambio contro l'Atalanta dimostra come l'esterno abbia già convinto Spalletti.

Le sue qualità tecniche, d'altronde, non sono in discussione. Lo era semmai la condizione fisica dato il periodo di inattività al Nizza.

Boga però ha mostrato una discreta gamba che gli ha permesso di risultare il migliore, o almeno il meno peggio, tra i giocatori della Juventus subentrati e tra i migliori in generale.

Una buona notizia per Spalletti che può contare su un'arma in più per le prossime partite nel reparto offensivo.