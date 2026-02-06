L'impatto di Boga, com'è andato il suo debutto con la Juventus e cosa può dare a Spalletti

Era probabilmente uno degli uomini più attesi in casa Juventus, anche perché arrivato da una manciata di giorni.
Jeremie Boga, nonostante una condizione fisica non ottimale, ha debuttato già in Coppa Italia contro l'Atalanta.
Spalletti infatti lo ha lanciato a mezz'ora dalla fine nel tentativo, fallito, di recuperare la partita. Ma l'ex Nizza non ha fatto male, anzi.
Boga è stato forse l'unico dei giocatori subentrati a cercare di dare la scossa mostrando sprazzi delle qualità che aveva fatto vedere ai tempi del Sassuolo.