La gara d'andata contro la Juventus aveva visto la squadra di Spalletti imporsi per 2-1 all'Allianz Stadium. La rete della Roma, quella che consentiva ai giallorossi di sperare in una rimonta poi non concretizzatasi, era stata firmata proprio da Ferguson. Ma questo non aveva impedito a Gasperini di esprimersi senza peli sulla lingua.

Nel post partita di quella notte dell'Allianz Stadium, l'allenatore della Roma aveva mandato un chiaro segnale alla propria dirigenza: la necessità di acquistare un attaccante sul mercato. Evidentemente scontento del rendimento di Dovbyk e Ferguson, aveva paragonato il rendimento e le capacità dell'irlandese con quelle da centravanti di Paulo Dybala, che proprio da falso nove aveva iniziato la gara prima di essere sostituito.

"Ferguson non mi sta convincendo, anche quando è entrato - le parole di Gasperini a Sky - non si è ancora calato nello spirito, lui come altri nuovi acquisti. Dybala e Soulé hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non si possono paragonare questi giocatori. Rifarei le stesse scelte".

E poi, in conferenza stampa:

"Tra Ferguson e Dybala tutta la vita Dybala. Anche da centravanti. Tutta la vita Dybala".