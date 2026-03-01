Qualcuno potrà anche dire di Donyell Malen che non era titolare all'Aston Villa, ma alla Roma, naturalmente, tutto questo interessa poco. Anche se l'olandese non è servito per portare a casa l'intera posta in palio contro la Juventus.
L'olandese, arrivato durante il mercato di gennaio proprio dal Villa, è andato a segno anche contro i bianconeri. E non è una novità in queste settimane, così positive sia per lui che per la squadra di Gian Piero Gasperini, sempre pienamente in corsa per un posto in Champions League nonostante la rimonta subita all'Olimpico.
La differenza con coloro che si dividevano il peso dell'attacco giallorosso prima di lui, peraltro, è sempre più evidente. Ovvero Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, due delusioni stagionali. A differenza di un Malen sempre più scatenato.