Malen Roma JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

L'impatto devastante di Malen alla Roma: 6 goal in 7 partite, gli stessi di Dovbyk e Ferguson in 29

L'olandese ha segnato anche contro la Juventus, confermandosi acquisto azzeccatissimo del mercato di gennaio. Due mesi dopo la puntura di Gasperini a Ferguson dopo la gara dell'Allianz Stadium, tutto è cambiato.

Qualcuno potrà anche dire di Donyell Malen che non era titolare all'Aston Villa, ma alla Roma, naturalmente, tutto questo interessa poco. Anche se l'olandese non è servito per portare a casa l'intera posta in palio contro la Juventus.

L'olandese, arrivato durante il mercato di gennaio proprio dal Villa, è andato a segno anche contro i bianconeri. E non è una novità in queste settimane, così positive sia per lui che per la squadra di Gian Piero Gasperini, sempre pienamente in corsa per un posto in Champions League nonostante la rimonta subita all'Olimpico.

La differenza con coloro che si dividevano il peso dell'attacco giallorosso prima di lui, peraltro, è sempre più evidente. Ovvero Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, due delusioni stagionali. A differenza di un Malen sempre più scatenato.

  • EGUAGLIATI DOVBYK E FERGUSON

    Malen ha esordito in casa del Torino lo scorso 18 gennaio. Ed è andato immediatamente a segno, firmando una delle due reti con cui la squadra di Gasperini ha espugnato il campo dei granata.

    Non era che un presagio, visto che l'attaccante olandese avrebbe ben presto rimpinguato il proprio bottino più e più volte: altre 5 reti, per un totale di 6, in 7 presenze in Serie A. L'ultima, appunto, contro la Juventus.

    La particolarità è che anche Dovbyk e Ferguson hanno segnato 6 volte in campionato in questa stagione. Ma insieme, non a testa. E in 29 presenze complessive (13 per l'ucraino, 16 per l'irlandese).

  • SOLO KANE MEGLIO DI LUI

    Interessante anche un dato scovato da Opta e pubblicato poco dopo il contropiede vincente con cui Malen ha trovato il momentaneo 3-1 contro la Juventus. Un dato che paragona il rendimento recente dell'ex Aston Villa a quello di altri grandi protagonisti del panorama europeo.

    Nei 5 maggiori campionati del continente, solo Harry Kane ha segnato più di Malen da quel Torino-Roma a oggi: 9 volte. L'olandese è secondo in questa particolare classifica assieme a Lamine Yamal del Barcellona e ad Ante Budimir, l'ex Crotone e Sampdoria, oggi al Maiorca.

  • DA ROMA-JUVENTUS A JUVENTUS-ROMA

    La gara d'andata contro la Juventus aveva visto la squadra di Spalletti imporsi per 2-1 all'Allianz Stadium. La rete della Roma, quella che consentiva ai giallorossi di sperare in una rimonta poi non concretizzatasi, era stata firmata proprio da Ferguson. Ma questo non aveva impedito a Gasperini di esprimersi senza peli sulla lingua.

    Nel post partita di quella notte dell'Allianz Stadium, l'allenatore della Roma aveva mandato un chiaro segnale alla propria dirigenza: la necessità di acquistare un attaccante sul mercato. Evidentemente scontento del rendimento di Dovbyk e Ferguson, aveva paragonato il rendimento e le capacità dell'irlandese con quelle da centravanti di Paulo Dybala, che proprio da falso nove aveva iniziato la gara prima di essere sostituito.

    "Ferguson non mi sta convincendo, anche quando è entrato - le parole di Gasperini a Sky - non si è ancora calato nello spirito, lui come altri nuovi acquisti. Dybala e Soulé hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non si possono paragonare questi giocatori. Rifarei le stesse scelte".

    E poi, in conferenza stampa:

    "Tra Ferguson e Dybala tutta la vita Dybala. Anche da centravanti. Tutta la vita Dybala".

  • 25 MILIONI SUL TAVOLO

    Malen rimarrà alla Roma anche nella prossima stagione, e questo è praticamente scontato: basta che la squadra di Gasperini si qualifichi almeno all'Europa League e che il calciatore collezioni almeno il 50% delle presenze giocando almeno 35 minuti perché il diritto di riscatto si trasformi in obbligo.

    La Roma ha già pagato due milioni all'Aston Villa per il prestito oneroso e dovrà sborsarne altri 25 per il diritto o obbligo: l'operazione è dunque da 27 milioni complessivi. Un esborso nella norma, considerando i prezzi folli del calcio moderno. Ma anche considerando l'impatto sopra le righe di un giocatore che ha cambiato la stagione della Roma dal punto di vista offensivo.

