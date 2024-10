L'impatto da sogno di Ciro Immobile al Besiktas: sta segnando a ritmi pazzeschi, è già capocannoniere

C. Immobile

L'ex laziale è andato a segno 10 volte nelle prime 10 presenze in Turchia. E in campionato guarda già tutti dall'alto verso il basso.

Se Ciro Immobile ha lasciato la Lazio per andarsene in Turchia, un motivo ci sarà: l'età è quella che è, il rendimento non più quello di una volta, gli acciacchi fisici fanno il paio con un minutaggio inferiore a quello di un tempo. L'ultima stagione, particolarmente sofferta, è lì, sotto gli occhi di tutti.

Poi vai a guardare il rendimento di Immobile con il Besiktas e strabuzzi gli occhi: l'impatto del Ciro nazionale in una realtà calcisticamente lontana e poco conosciuta è stato super. Alla faccia di tutti quelli che consideravano l'ex capitano della Lazio cotto e finito.

I numeri sono lì, sotto gli occhi di tutti: da qualche ora Immobile è diventato il capocannoniere della Super Lig. Quasi come ai bei tempi, quasi come quando dominava la Serie A e si prendeva la Scarpa d'Oro.