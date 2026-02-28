Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty
Andrea Ajello

L'IFAB pronta a cambiare il calcio: perdite di tempo, doppie ammonizioni e VAR anche sui calcio d'angoli, le novità

Tolleranza zero contro chi perde tempo, VAR più ampio e fuorigioco da riscrivere: il calcio cambia volto.

Pubblicità

Nel calcio ci sono questioni aperte - dal tocco di mano alla definizione “filosofica” del fuorigioco, chiarito dal VAR nelle linee ma non sempre nello spirito.
Ma su un punto sembra esserci accordo: basta con le perdite di tempo.

L’International Football Association Board, riunito per la sua 140ª assemblea generale in Galles, è pronto a introdurre nuove norme contro l’antisportività. Le modifiche entreranno in vigore dal 1° giugno, in tempo per il prossimo Mondiale nordamericano.

Dal tempo massimo per battere rimesse laterali all'utilizzo del VAR che interverrà anche sui calcio d'angoli e sulle doppie ammonizioni.

  • RIMESSE LATERALI E DA FONDO: SI CAMBIA

    Il primo fronte riguarda le riprese di gioco. L’esperimento degli otto secondi concessi al portiere per liberarsi del pallone quando lo ha tra le mani ha dato risultati incoraggianti: sono sparite quelle attese interminabili che avevano reso la vecchia regola dei sei secondi poco più che simbolica.

    Ora lo stesso principio viene esteso al rinvio dal fondo. Niente più spostamenti continui della palla, tacchetti contro il palo o pause teatrali: l’arbitro avvierà un conto alla rovescia e, superato il limite, scatterà il calcio d’angolo per gli avversari.

    Anche le rimesse laterali avranno un tempo massimo. Se si eccede, la rimessa passerà all’altra squadra. 

    • Pubblicità

  • MENO INTERRUZIONI PER "INFORTUNI"

    Un altro aspetto centrale è quello degli infortuni. Sempre più spesso si vedono giocatori a terra che chiedono l’intervento dei sanitari nei momenti chiave, soprattutto quando la propria squadra è in vantaggio.

    La nuova linea prevede che, se l’assistenza medica supera gli otto secondi, il calciatore debba restare fuori per sessanta secondi. In quel lasso di tempo la squadra giocherà in inferiorità numerica. L’idea iniziale era ancora più severa, ma si è optato per una via intermedia.

    Se però il fallo che ha causato l’intervento comporta un’ammonizione o un’espulsione, la penalità non si applica: in quel caso si presume un contatto reale. Resta un nodo irrisolto, quello del portiere, che non può evidentemente lasciare la porta sguarnita.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SOSTITUZIONI RAPIDE

    Infine, le sostituzioni. Negli ultimi anni sono diventate un piccolo rituale fatto di abbracci, saluti e lente uscite dal campo. Anche qui verrà introdotto un limite: dieci secondi dal momento in cui il quarto uomo espone il numero sul tabellone.

    Se il cambio non si conclude entro quel tempo, la squadra resterà temporaneamente in dieci fino alla successiva interruzione.

  • CALCIO D'ANGOLI E DOPPIE AMMONIZIONI: PIU' VAR

    Poi anche l’aggiornamento del protocollo VAR. In particolare sui calci d’angolo assegnati per errore, da cui può scaturire un’azione decisiva o addirittura un gol.

    A spingere per l’intervento è da tempo Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della FIFA. Il suo ragionamento è semplice: tra il momento dell’assegnazione e la battuta del corner trascorrono mediamente dai dieci ai quindici secondi. Un lasso di tempo sufficiente per controllare rapidamente se la decisione sia stata corretta, senza alterare il ritmo della partita.

    In questa logica di interventi mirati, il VAR potrà correggere anche un secondo cartellino giallo assegnato in modo errato, evitando così un’espulsione ingiusta. Non potrà invece intervenire sul primo giallo: una scelta pensata per non trasformare ogni contrasto in una revisione al microscopio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA "LUCE" NEL FUORIGIOCO

    Tema centrale sarà quello del fuorigioco. La proposta alternativa arriva da Arsène Wenger, dirigente della FIFA: introdurre il principio della “luce”, considerando in fuorigioco l’attaccante solo quando l’intero corpo supera l’ultimo difensore. Una soluzione che renderebbe la valutazione meno rigida, ma che non eliminerebbe del tutto le zone d’ombra.

    Forse una sintesi è possibile, distinguendo tra parti del corpo realmente determinanti nell’azione e altre marginali.

0