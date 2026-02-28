L'IFAB pronta a cambiare il calcio: perdite di tempo, doppie ammonizioni e VAR anche sui calcio d'angoli, le novità

Nel calcio ci sono questioni aperte - dal tocco di mano alla definizione “filosofica” del fuorigioco, chiarito dal VAR nelle linee ma non sempre nello spirito.
Ma su un punto sembra esserci accordo: basta con le perdite di tempo.
L’International Football Association Board, riunito per la sua 140ª assemblea generale in Galles, è pronto a introdurre nuove norme contro l’antisportività. Le modifiche entreranno in vigore dal 1° giugno, in tempo per il prossimo Mondiale nordamericano.
Dal tempo massimo per battere rimesse laterali all'utilizzo del VAR che interverrà anche sui calcio d'angoli e sulle doppie ammonizioni.