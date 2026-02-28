L'IFAB pronta a cambiare il calcio: perdite di tempo, doppie ammonizioni e VAR anche sui calcio d'angoli, le novità

Il primo fronte riguarda le riprese di gioco. L’esperimento degli otto secondi concessi al portiere per liberarsi del pallone quando lo ha tra le mani ha dato risultati incoraggianti: sono sparite quelle attese interminabili che avevano reso la vecchia regola dei sei secondi poco più che simbolica.

Ora lo stesso principio viene esteso al rinvio dal fondo. Niente più spostamenti continui della palla, tacchetti contro il palo o pause teatrali: l’arbitro avvierà un conto alla rovescia e, superato il limite, scatterà il calcio d’angolo per gli avversari.

Anche le rimesse laterali avranno un tempo massimo. Se si eccede, la rimessa passerà all’altra squadra.