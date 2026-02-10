Getty Images Sport
L'icona del Manchester United Rio Ferdinand è ricoverato regolarmente in ospedale e utilizza una sedia a rotelle a causa di lesioni alla schiena.
Ferdinand rivela di soffrire di mal di schiena
Ferdinand ha rivelato la sconvolgente portata delle sue difficoltà fisiche dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2015, dopo aver vinto sei volte la Premier League e la Champions League. Sebbene l'ex capitano dell'Inghilterra rimanga una figura di spicco nei media, ha rivelato che la sua immagine pubblica nasconde una battaglia privata contro un debilitante mal di schiena che può colpire senza preavviso. In un'intervista a Men's Health UK, Ferdinand ha descritto in dettaglio la gravità di queste crisi, che lo lasciano completamente immobilizzato e dipendente da cure mediche urgenti.
"Ho problemi alla schiena da molto tempo", ha detto a Men's Health. "Ho subito infortuni durante la mia carriera... Ho assunto pillole e fatto iniezioni per sei anni per poter giocare. Questo mi ha segnato. Ho dei momenti in cui il dolore alla schiena è così forte che devo stare in ospedale per un paio di giorni o su una sedia a rotelle per un paio di giorni. È pazzesco, ma succede all'improvviso. Da quando sono a Dubai, ho iniziato a vedere un fisioterapista per la prima volta da quando mi sono ritirato. Mi ha fatto un sacco di manipolazioni e cose del genere, e nel suo edificio c'è anche il mio personal trainer, quindi gli fornisce informazioni sul mio allenamento. C'è un approccio olistico a quello che sto facendo ora e spero che questo mi metta in una buona posizione. Piuttosto che riparare quando si rompe, in realtà si prevengono [gli infortuni]."
Inculcare nei propri figli una mentalità da "hustler"
Nonostante il tributo fisico che la sua carriera ha avuto, Ferdinand si rifiuta di rimanere sedentario. L'ex difensore insiste sul fatto che il suo impegno in palestra e il suo lavoro non riguardano più solo la forma fisica personale, ma anche il dare un esempio rigoroso alla sua famiglia. Per Ferdinand, mantenere un ritmo di lavoro visibilmente elevato è essenziale per essere un buon genitore, assicurandosi che i suoi figli capiscano che il successo e la salute richiedono impegno.
"Ho dei figli che hanno bisogno di vedere un'etica del lavoro", ha detto. "I miei figli hanno bisogno di vedermi alzarmi e andare al lavoro. Hanno bisogno di vedere me e [mia moglie] Kate andare in palestra. Voglio che abbiano uno stile di vita sano e che pensino che andare in palestra o semplicemente muoversi sia la norma. E non si tratta di dirlo ai miei figli; hanno bisogno di vederlo. Ma anche, se devo essere onesto, devo andare a lavorare anche per la mia salute mentale. Mi piace lavorare; mia madre e mio padre lavoravano. Erano grandi lavoratori. È tutto quello che ho conosciuto. Quando i miei figli parlano di me, oltre a dire "Papà mi vuole bene" e "Papà ha fatto tutto per me", dicono anche "Papà ha lavorato sodo. Era un gran lavoratore". Capisci cosa intendo?"
Fuggire dal calendario delle partite per una nuova avventura
Il contesto di questo nuovo regime fisico è il recente trasferimento di Ferdinand in Medio Oriente. Il trasferimento rappresenta un cambiamento significativo nello stile di vita della famiglia, che ha lasciato il Regno Unito per Dubai. Ferdinand ha spiegato che dopo decenni in cui la sua agenda era dettata dal calendario calcistico, prima come giocatore e poi come commentatore televisivo, ha colto l'occasione per liberarsi dalla routine e sperimentare una cultura diversa.
"La vedo come un'avventura", spiega il 47enne. "La mia vita è stata governata dal calendario delle partite mentre giocavo a calcio e poi, dopo la carriera, come opinionista. Non ci sono molte opportunità nella vita in cui si ha il tempo di fare un grande cambiamento, vivere un'avventura, uscire dalla propria zona di comfort ed esplorare qualcosa di nuovo. Quindi è così. Questo è quello che volevamo fare".
Il motivo dell'abbandono di TNT Sports
I cambiamenti nella vita di Ferdinand hanno interessato anche la sua carriera professionale, con il commentatore che ha recentemente confermato la sua partenza da TNT Sports. Anche se avrebbe potuto facilmente firmare un rinnovo del contratto, Ferdinand ha rivelato di essersi allontanato perché l'emittente non era ricettiva alle sue idee per evolvere la copertura. Ora si sta concentrando sulla sua piattaforma digitale, che gli permette di esplorare il "mondo al di fuori dei 90 minuti" che la televisione lineare spesso ignora.
"Mi piace essere messo alla prova. Mi piace la pressione", dice. "Stavo bene alla TNT. Avrei potuto firmare un nuovo contratto con la TNT. Facilmente. Ma non è quello che sono veramente. È tempo di qualcosa di nuovo. E con tutto il rispetto, ho cercato di promuovere un [nuovo] approccio all'interno del team e del gruppo della TNT, ma non sono stati così ricettivi come avrei voluto. Quindi questo è stato un altro motivo importante per cui ho detto: 'Ok, se non volete buttarvi a capofitto con me e tenermi per mano, allora me ne vado. Vedremo come me la caverò da solo'. Perché ho capito che il nuovo mondo è quello della TV lineare e del calcio in diretta, che ci saranno sempre, ma c'è anche un altro mondo al di fuori dei 90 minuti che mi affascina, che guardo come un tifoso. Quindi voglio sapere cosa diavolo mangiano questi ragazzi, come dormono, come si riprendono? Voglio avvicinare il pubblico a questo e voglio essere in prima linea. Ma allo stesso tempo, questo è semplicemente quello che sono. Non sto cercando di essere qualcun altro, sono me stesso. Faccio le mie cose. Ho sempre seguito la mia strada".
