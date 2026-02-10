L'icona del Manchester United Rio Ferdinand è ricoverato regolarmente in ospedale e utilizza una sedia a rotelle a causa di lesioni alla schiena.

Ferdinand ha rivelato la sconvolgente portata delle sue difficoltà fisiche dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2015, dopo aver vinto sei volte la Premier League e la Champions League. Sebbene l'ex capitano dell'Inghilterra rimanga una figura di spicco nei media, ha rivelato che la sua immagine pubblica nasconde una battaglia privata contro un debilitante mal di schiena che può colpire senza preavviso. In un'intervista a Men's Health UK, Ferdinand ha descritto in dettaglio la gravità di queste crisi, che lo lasciano completamente immobilizzato e dipendente da cure mediche urgenti.

"Ho problemi alla schiena da molto tempo", ha detto a Men's Health. "Ho subito infortuni durante la mia carriera... Ho assunto pillole e fatto iniezioni per sei anni per poter giocare. Questo mi ha segnato. Ho dei momenti in cui il dolore alla schiena è così forte che devo stare in ospedale per un paio di giorni o su una sedia a rotelle per un paio di giorni. È pazzesco, ma succede all'improvviso. Da quando sono a Dubai, ho iniziato a vedere un fisioterapista per la prima volta da quando mi sono ritirato. Mi ha fatto un sacco di manipolazioni e cose del genere, e nel suo edificio c'è anche il mio personal trainer, quindi gli fornisce informazioni sul mio allenamento. C'è un approccio olistico a quello che sto facendo ora e spero che questo mi metta in una buona posizione. Piuttosto che riparare quando si rompe, in realtà si prevengono [gli infortuni]."