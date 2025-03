L'ex Genoa Rafinha cacciato dal Coritiba dopo due mesi: ha mentito al club partecipando a un evento col Bayern

L'ex terzino rossoblù, 39 anni, non chiuderà la carriera nella squadra dove l'ha iniziata: il suo contratto è stato rescisso dopo poche settimane.

A volte pure i bei sogni possono trasformarsi in incubi. E svegliarsi, in questi casi, rischia di avere un effetto ancora più traumatico: chiedere per informazioni a Rafinha, l'ex terzino di Genoa e Bayern tra le altre.

Il giocatore brasiliano, che alla bella età di 39 anni gioca ancora, un bel sogno ce l'aveva: chiudere la carriera col Coritiba, il club dove si era messo in mostra da ragazzino. Ma il sogno, anche nel suo caso, si è ben presto trasformato in un incubo.

La colpa? Sua, a dire il vero. E di una mossa che non ha fatto altro che portare a un punto di rottura, e alla conseguente rescissione del contratto, dopo pochissime settimane dal proprio arrivo.