L'esordio super di Rovella con l'Italia: geometrie e dinamismo, il 'Rovellismo' a servizio della Nazionale di Spalletti

Belgio vs Italia

Il centrocampista della Lazio supera a pieni voti l'esame Nazionale: in Belgio-Italia sfodera una prestazione di livello al debutto in Azzurro.

Un esordio indimenticabile. La maglia da titolare, il successo a Bruxelles che vale i quarti di Nations League e una prestazione di livello, come ha sottolineato a caldo anche il commissario tecnico Luciano Spalletti.

Nicolò Rovella ha debuttato con la maglia della Nazionale italiana nella partita contro il Belgio, dimostrando di meritare la fiducia concessagli dal CT e un posto con continuità nel nuovo corso della Nazionale azzurra.

Il centrocampista della Lazio ha coronato un ottimo inizio di stagione con la maglia dei biancocelesti, agli ordini di Baroni, con la prima convocazione e il debutto in Azzurro, sfoderando una grande prova nella vittoria di misura decisa dalla prima rete in Nazionale di Sandro Tonali.

Una notte indimenticabile per il classe 2001, che ha messo in campo il suo dinamismo e le sue geometrie a servizio dei compagni contro un avversario tutt'altro che semplice da affrontare, sopratutto in trasferta.