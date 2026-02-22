L'esordio di Tudor è da incubo: Tottenham demolito dall'Arsenal, non basta il primo goal di Kolo Muani in Premier League

Igor Tudor ha già capito che la missione di ridare dignità al Tottenham non sarà per nulla semplice. E lo ha capito già dalla gara d'esordio, persa malamente contro i rivali di sempre degli Spurs, ovvero l'Arsenal.
Come all'andata il North London Derby è andato alla squadra di Arteta, che si è imposta nettamente per 4-1 al Tottenham Hotspur Stadium. Replicando così il risultato della gara d'andata, ma soprattutto tornando a +5 sul secondo posto del Manchester City, a sua volta vincente sul Newcastle.
Malissimo invece il nuovo Tottenham di Tudor, nonostante il primo guizzo in Premier League di una sua vecchia conoscenza ai tempi della Juventus: Randal Kolo Muani.