L'esordio di Tudor è da incubo: Tottenham demolito dall'Arsenal, non basta il primo goal di Kolo Muani in Premier League

Eze, Kolo Muani, e poi Gyokeres. Proprio l'ex centravanti dello Sporting ha trovato la rete che all'inizio del secondo tempo ha riportato in vantaggio l'Arsenal, prima che di nuovo Eze chiudesse praticamente i conti al minuto 61.

Curiosità: lo stesso Eze è stato trattato la scorsa estate anche dal Tottenham, pareva a un passo dal diventare un giocatore degli Spurs ma alla fine ha scelto l'Arsenal, la squadra che tifa sin da ragazzino. All'andata, alla fine di novembre, aveva già segnato una tripletta all'Emirates Stadium.

Alla fine è stato ancora Gyokeres a mettere il punto esclamativo in pieno recupero, fissando il punteggio sul 4-1 a favore dell'Arsenal. Proprio come all'andata.