Tottenham Arsenal TudorGetty Images
Stefano Silvestri

L'esordio di Tudor è da incubo: Tottenham demolito dall'Arsenal, non basta il primo goal di Kolo Muani in Premier League

L'ex allenatore della Juventus ha guidato per la prima volta gli Spurs dopo l'esonero di Thomas Frank. Ma il North London Derby è andato malissimo nonostante il guizzo vincente del francese.

Igor Tudor ha già capito che la missione di ridare dignità al Tottenham non sarà per nulla semplice. E lo ha capito già dalla gara d'esordio, persa malamente contro i rivali di sempre degli Spurs, ovvero l'Arsenal.

Come all'andata il North London Derby è andato alla squadra di Arteta, che si è imposta nettamente per 4-1 al Tottenham Hotspur Stadium. Replicando così il risultato della gara d'andata, ma soprattutto tornando a +5 sul secondo posto del Manchester City, a sua volta vincente sul Newcastle.

Malissimo invece il nuovo Tottenham di Tudor, nonostante il primo guizzo in Premier League di una sua vecchia conoscenza ai tempi della Juventus: Randal Kolo Muani.

  • KOLO MUANI NON BASTA

    Proprio Kolo Muani ha segnato il momentaneo 1-1 del Tottenham a una decina di minuti dall'intervallo, pareggiando il momentaneo vantaggio dell'Arsenal con Eze: palla recuperata su Rice, autore di un disimpegno disastroso nei pressi della propria area, e destro vincente alle spalle di Raya.

    Per l'ex attaccante della Juventus, arrivato al Tottenham dal PSG la scorsa estate e di nuovo cercato dai bianconeri a gennaio, si è trattato del primo goal in Premier League alla diciannovesima presenza: fino a questo momento aveva segnato soltanto in Champions League, tre volte.

  • VINCE L'ARSENAL

    Eze, Kolo Muani, e poi Gyokeres. Proprio l'ex centravanti dello Sporting ha trovato la rete che all'inizio del secondo tempo ha riportato in vantaggio l'Arsenal, prima che di nuovo Eze chiudesse praticamente i conti al minuto 61.

    Curiosità: lo stesso Eze è stato trattato la scorsa estate anche dal Tottenham, pareva a un passo dal diventare un giocatore degli Spurs ma alla fine ha scelto l'Arsenal, la squadra che tifa sin da ragazzino. All'andata, alla fine di novembre, aveva già segnato una tripletta all'Emirates Stadium.

    Alla fine è stato ancora Gyokeres a mettere il punto esclamativo in pieno recupero, fissando il punteggio sul 4-1 a favore dell'Arsenal. Proprio come all'andata.

  • ESORDIO E CLASSIFICA DA DIMENTICARE

    Non solo l'esordio di Tudor sulla panchina del Tottenham è stato da dimenticare: anche la classifica dei londinesi, clamorosamente in lotta per non retrocedere, continua a fare paura. Ancor più dopo il ko contro l'Arsenal, la dodicesima in 27 giornate di campionato.

    Il Tottenham è attualmente sedicesimo in classifica, con 4 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal West Ham. Squadra che sabato si è fatta fermare dal Bournemouth, pareggiando 0-0 davanti ai propri tifosi.

  • IL TABELLINO DI TOTTENHAM-ARSENAL

    TOTTENHAM-ARSENAL 1-4

    Marcatori: 32' Eze (A), 34' Kolo Muani (T), 47' Gyokeres (A), 61' Eze (A), 94' Gyokeres (A)

    TOTTENHAM (3-5-2): Vicario; Palhinha (82' Tel), Dragusin, Van de Ven; Gray, Gallagher (62' Solanke), Bissouma, Sarr, Spence; Xavi Simons, Kolo Muani (68' Richarlison). All. Tudor

    ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber (57' Mosquera), Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze (77' Odegaard); Saka (91' Madueke), Gyokeres, Trossard (77' Martinelli). All. Arteta

    Arbitro: Peter Bankes

    Ammoniti: Timber, Gray

    Espulsi: nessuno

