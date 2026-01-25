L'esordio azzurro di Giovane in Juventus-Napoli: quando è entrato, come ha giocato e in che ruolo

Mezzo tempo senza squilli.
Giovane, l'esordio col Napoli avvenuto contro la Juventus, non potrà di certo incastonarlo tra i frame più decisivi della propria carriera.
Il brasiliano di colpe ne ha poche, perché è stato gettato nella mischia quando gli azzurri avevano l'obbligo di aumentare il proprio imprinting offensivo ma dopo pochi minuti dall'ingresso dell'ex Hellas hanno incassato il 2-0, che ha fatto naufragare - per restare in tema con le dichiarazioni post-partita di Conte - i piani del tecnico salentino.