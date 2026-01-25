L'esordio azzurro di Giovane in Juventus-Napoli: quando è entrato, come ha giocato e in che ruolo

Se inizialmente Giovane ha agito sulla trequarti, come detto in tandem con Vergara, il raddoppio bianconero ha comportato l'entrata in campo di Romelu Lukaku in sostituzione proprio del ragazzo di Frattaminore, con un Napoli schierato contemporaneamente con l'ex Verona, Hojlund e il belga.

A quel punto, per ridare tracce di equilibrio ai meccanismi partenopei, Conte ha arretrato il raggio d'azione del verdeoro abbassandolo sulla linea di Lobotka e McTominay, trasformando il modulo in un 3-5-2 a trazione iper anteriore dove Big Rom e il danese formavano la coppia d'attacco e Giovane si è riciclato a fare la mezzala destra.