L'Equipe - Juventus, sondaggio per Benzema: l'attaccante francese ha rotto con l'Al-Ittihad

Tra Randal Kolo Muani e Mauro Icardi spunta una clamorosa suggestione per il mercato della Juventus: Karim Benzema.

I bianconeri, dopo aver chiuso per gli arrivi di Boga e Holm, sono alla ricerca di un centravanti da regalare a Luciano Spalletti in queste battute conclusive della sessione invernale di trasferimenti e tra i profili in lizza ci sarebbe anche quello del Pallone d'Oro 2022.

Il centravanti francese classe 1986 ha rotto clamorosamente con l'Al-Ittihad, club nel quale milita dall'estate del 2023 e dal quale ha di recente rifiutato una proposta di rinnovo contrattuale. Futuro apertissimo, dunque, per l'ex stella del Real Madrid.