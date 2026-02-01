Goal.com
L'Equipe - Juventus, sondaggio per Benzema: l'attaccante francese ha rotto con l'Al-Ittihad

Secondo quanto riferito da L'Equipe, anche la Juve si è informata sulla situazione del Pallone d'Oro del 2022 che, di recente, ha rotto con l'Al-Ittihad.

Tra Randal Kolo Muani e Mauro Icardi spunta una clamorosa suggestione per il mercato della Juventus: Karim Benzema.

I bianconeri, dopo aver chiuso per gli arrivi di Boga e Holm, sono alla ricerca di un centravanti da regalare a Luciano Spalletti in queste battute conclusive della sessione invernale di trasferimenti e tra i profili in lizza ci sarebbe anche quello del Pallone d'Oro 2022.

Il centravanti francese classe 1986 ha rotto clamorosamente con l'Al-Ittihad, club nel quale milita dall'estate del 2023 e dal quale ha di recente rifiutato una proposta di rinnovo contrattuale. Futuro apertissimo, dunque, per l'ex stella del Real Madrid.

  • HA RIFIUTATO IL RINNOVO

    Il contratto di Benzema con l'Al-Ittihad scade il prossimo 30 giugno ed è ormai da mesi che la trattativa per il prolungamento è in fase di pieno stallo. 

    Il giocatore e i suoi rappresentanti avrebbero avanzato pretese molto esose con l'obiettivo di guadagnare più degli attuali 100 milioni di euro previsti dall'attuale accordo. Secondo quanto ricostruisce L'Equipe, Benzema punta ad un maxi ingaggio in linea con quello di pari Cristiano Ronaldo che, all'Al-Nassr, percepisce una cifra non distante dai 200 milioni di euro a stagione. Ben al di sopra di quanto messo sul piatto dall'Al-Ittihad, che pur di venire incontro al suo capitano avrebbe deciso di concedere interamente i diritti di immagine. Un tentativo che non è bastato.

  • RESTA IN ARABIA? SPUNTA L'AL-HILAL

    Ci sono alcune piste aperte per il francese: la prima porta all'Al-Hilal. Il club di Simone Inzaghi è alla ricerca di una punta dopo l’addio di Marcos Leonardo, indirizzato verso l’Atletico Madrid, e sta tenendo sul tavolo diverse opzioni: da Jean-Mattéo Bahoya dell’Eintracht Francoforte a Saimon Bouabré del Neom. Ma la trattativa più suggestiva è proprio quella che porta all’attaccante 38enne per cui gli attuali campioni d’Arabia Saudita stanno mostrando un concreto interesse. Alcune fonti, scrivono in Francia, suggeriscono addirittura che l'accordo sia in fase avanzata.

  • SONDAGGIO JUVE

    Come riporta L’Equipe, tra le squadra che hanno preso informazioni su Benzema c’era anche la Juventus. Nelle scorse ore i bianconeri avrebbero avviato sondaggi sulla sua situazione per valutare la fattibilità dell'accordo, ma a questi poi non sono seguiti progressi concreti.

