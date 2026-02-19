Continua a far discutere quanto successo in Benfica-Real Madrid, dove Vinicius Junior ha accusato Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti e in particolare di averlo chiamato "scimmia".
Ma a far parlare sono anche le dichiarazioni di José Mourinho; il tecnico portoghese nel post partita ha commentato l'episodio senza prendere posizione ma sottolineando l'esultanza di Vinicius, ritenuta eccessiva dall'allenatore del Benfica.
Lilian Thuram, intervistato dall'Equipe, ha attaccato duramente Mourinho per queste parole.