L'attacco della Juventus stecca ancora, Thiago Motta boccia tutti e ne salva solo uno: Kolo Muani subito titolare?

Club Bruges vs Juventus

L'allenatore richiama pubblicamente tutti gli attaccanti bianconeri, da Nico Gonzalez a Vlahovic: "Hanno qualità, mi aspetto di più".

La Juventus torna dal Belgio con la certezza di giocarsi i playoff di Champions League ma anche con tanti, nuovi o vecchi, punti interrogativi.

Il successo contro il Milan sembrava poter essere il punto di ripartenza della stagione bianconera, invece la squadra di Thiago Motta contro il Club Brugge è ricaduta nei soliti difetti.

Così è arrivato il sedicesimo pareggio stagionale (record europeo), il tutto al termine di una partita con un solo tiro in porta al minuto ottantasei (!) con Locatelli.

L'articolo prosegue qui sotto

Poco, troppo poco, per pensare di vincere tanto che davanti ai microfoni stavolta il tecnico della Juventus non ha risparmiato i suoi giocatori indicando chiaramente cosa non stia funzionando.