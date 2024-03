L’Atletico Madrid e il post sui rigori con l’Inter: “Entra? Non penso proprio!”

L’Atletico Madrid, attraverso il TikTok, ha pubblicato un post sui rigori con l’Inter in Champions League: il tutto accompagnato da un tormentone.

E’ già giunta alla sua conclusione il cammino dell’Inter nell’edizione 2023-2024 della Champions League.

La compagine nerazzurra, che sta letteralmente dominando in campionato, si è infatti arresa negli ottavi di finale all’Atletico Madrid, dopo essere andata ad un passo dalla qualificazione.

L’Inter non solo ha infatti battuto i Colchoneros per 1-0 nella sfida di andata che si è giocata a San Siro, ma è passata in vantaggio anche a Madrid prima di subire la rimonta targata da Griezmann e Depay (goal all’87’).

Come è noto la sfida del Metropolitano si è poi spinta fino ai calci di rigore, dove le mancate trasformazioni di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez si sono rivelate fatali.

L’Atletico Madrid, attraverso il proprio profilo ufficiale TikTok, ha pubblicato un post scherzoso con il quale ha ricordato quanto accaduto nel corso della lotteria dei rigori.