Atalanta Juventus Coppa Italia 2021Getty Images
Lelio Donato

L'Atalanta contro la Juventus in Coppa Italia, gli ultimi precedenti: due finali perse dalla Dea contro i bianconeri

Tanti i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia, gli ultimi due in finale nel giro di quattro anni con altrettante vittorie della Juventus. Ma l'Atalanta ha già eliminato i bianconeri ai quarti.

Atalanta-Juventus è diventata quasi una classica della Coppa Italia negli ultimi anni.

Le due squadre infatti si sono già affrontate più volte, spesso in gara secca. E in due occasioni la sfida ha addirittura assegnato il trofeo.

A spuntarla in finale è sempre stata la Juventus che d'altronde detiene il record di Coppe Italia vinte.

L'Atalanta però qualche anno fa ha giocato un brutto scherzo ai bianconeri eliminandoli proprio ai quarti di finale della competizione.

  • FBL-ITA-CUP-ATALANTA-JUVENTUSAFP

    VLAHOVIC DECISIVO E LA SFURIATA DI ALLEGRI

    Impossibile per i tifosi della Juventus dimenticare l'ultima volta contro l'Atalanta in Coppa Italia.

    All'Olimpico di Roma, il 15 maggio 2024, si giocava la finale e molti vedevano la squadra allora allenata ancora da Gasperini come favorita.

    Quella sera invece i bianconeri sbloccarono subito il risultato grazie a un goal del sempre discusso Dusan Vlahovic dopo appena 4', conquistando così la quindicesima e finora ultima Coppa Italia della loro storia. In campo tra gli altri anche Teun Koopmeiners, ma con la maglia dell'Atalanta.

    La partita verrà però soprattutto ricordata per la clamorosa sfuriata di Massimiliano Allegri, prima contro l'arbitro e il designatore Rocchi. Poi durante la cerimonia di premiazione nei confronti di Cristiano Giuntoli, che venne praticamente cacciato dal campo dall'allora tecnico della Juventus.

    Un nervosismo che costò ad Allegri l'immediato esonero da parte della società bianconera prima ancora del termine del campionato.

  • Andrea Pirlo Atalanta Juventus press conference Coppa Italia final 18052021Getty Images

    L'ALTRA FINALE PERSA DALL'ATALANTA

    La Juventus nelle ultime edizioni di Coppa Italia è stata l'incubo dell'Atalanta, che pochi anni prima aveva perso un'altra finale sempre contro i bianconeri.

    In quel caso a guidare la Dea dalla panchina c'era sempre Gian Piero Gasperini, mentre l'allenatore della Juventus era Andrea Pirlo.

    Il 19 maggio 2021, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i bianconeri soffrono ma passano in vantaggio con Dejan Kulusevski prima del pareggio di Malinovskyi che fa sognare l'Atalanta.

    Nel secondo tempo sale in cattedra Federico Chiesa. L'attuale giocatore del Liverpool colpisce un palo ma poi segna il goal che regala la Coppa Italia alla Juventus.

  • MA L'ATALANTA HA ELIMINATO LA JUVE AI QUARTI

    Stavolta però Atalanta-Juventus si gioca nei quarti di finale. E l'ultima volta a spuntarla sono stati i bergamaschi.

    Il 30 gennaio 2019 la squadra sempre allenata da Allegri viene travolta dagli uomini di Gasperini con un 3-0 che sancisce la prematura eliminazione dalla Coppa Italia.

    L'eroe della serata per l'Atalanta è Duvan Zapata. Il bomber colombiano realizza una fantastica doppietta dopo il goal di Castagne che sblocca la partita già nel finale del primo tempo.

    Protagonista negativo nelle file della Juventus invece è soprattutto Joao Cancelo, subentrato prima della mezz'ora al posto dell'infortunato Chiellini. Ma è tutta la retroguardia a sbandare paurosamente.

  • TUTTI I PRECEDENTI IN COPPA ITALIA

    Ma qual è il bilancio complessivo dei precedenti tra Atalanta e Juventus in Coppa Italia?

    I bianconeri hanno vinto otto volte, mentre sono tre i successi della Dea nei tempi regolamentari. Sei invece i pareggi.

    La Juventus come detto è inoltre la squadra che ha vinto più volte la Coppa Italia, quindici, a fronte dell'unico trionfo dell'Atalanta che risale al 1963.

    Poi ben cinque le finali perse dalla Dea nel 1987, 1996, 2019, 2021 e 2024. Le ultime due, come raccontato sopra, proprio contro i bianconeri.

