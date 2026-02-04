L'Atalanta contro la Juventus in Coppa Italia, gli ultimi precedenti: due finali perse dalla Dea contro i bianconeri

Impossibile per i tifosi della Juventus dimenticare l'ultima volta contro l'Atalanta in Coppa Italia.
All'Olimpico di Roma, il 15 maggio 2024, si giocava la finale e molti vedevano la squadra allora allenata ancora da Gasperini come favorita.
Quella sera invece i bianconeri sbloccarono subito il risultato grazie a un goal del sempre discusso Dusan Vlahovic dopo appena 4', conquistando così la quindicesima e finora ultima Coppa Italia della loro storia. In campo tra gli altri anche Teun Koopmeiners, ma con la maglia dell'Atalanta.
La partita verrà però soprattutto ricordata per la clamorosa sfuriata di Massimiliano Allegri, prima contro l'arbitro e il designatore Rocchi. Poi durante la cerimonia di premiazione nei confronti di Cristiano Giuntoli, che venne praticamente cacciato dal campo dall'allora tecnico della Juventus.
Un nervosismo che costò ad Allegri l'immediato esonero da parte della società bianconera prima ancora del termine del campionato.