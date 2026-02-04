L'Atalanta contro la Juventus in Coppa Italia, gli ultimi precedenti: due finali perse dalla Dea contro i bianconeri

Atalanta-Juventus è diventata quasi una classica della Coppa Italia negli ultimi anni.

Le due squadre infatti si sono già affrontate più volte, spesso in gara secca. E in due occasioni la sfida ha addirittura assegnato il trofeo.

A spuntarla in finale è sempre stata la Juventus che d'altronde detiene il record di Coppe Italia vinte.

L'Atalanta però qualche anno fa ha giocato un brutto scherzo ai bianconeri eliminandoli proprio ai quarti di finale della competizione.