L’Aston Villa perde contro l’Arsenal e Unai Emery non stringe la mano ad Arteta a fine partita: “Io l’ho aspettato”

Il Villa ha avuto un paio di occasioni per passare in vantaggio nel primo tempo, ma non è riuscito a concretizzare le proprie opportunità e alla fine ne ha pagato le conseguenze. Alla domanda su cosa sia successo nel secondo tempo, Emery ha risposto: "È il calcio. Abbiamo giocato in modo fantastico nel primo tempo e stavamo prendendo slancio, creando occasioni e calci d'angolo. Abbiamo difeso molto bene quando era necessario. Non abbiamo concesso alcun corner nel primo tempo.

Hanno avuto una o due occasioni, ma abbiamo affrontato la squadra migliore del campionato, che sta giocando bene qui e che ha il sostegno dei tifosi e del pubblico.

Abbiamo subito il secondo goal, forse anche perché Onana si è infortunato, e lui è importante per noi in difesa e a centrocampo.

Ma non ci siamo arresi e abbiamo continuato a lottare come sempre. Abbiamo subito altri due goal, ma anche in quel momento non ci siamo arresi, abbiamo segnato e abbiamo avuto un'altra occasione, chiudendo così la partita".