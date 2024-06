Anche l'associazione che rappresenta i calciatori italiani si accoda al ricorso presentato da FIFPro contro la FIFA.

Il nuovo Mondiale per Club non si ha da fare. Le associazioni che rappresentano i calciatori continuano la loro battaglia.

Dopo il ricorso presentato da FIFPro alcuni giorni fa, anche l'AIC si accoda all'iniziativa chiedendo il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea.

Nel mirino non c'è solo il Mondiale per Club, al quale per l'Italia dovrebbero partecipare Juventus e Inter, ma anche il calendario della FIFA.