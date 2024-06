FIFPRO Europe ha presentato un esposto contro la FIFA contestando i calendari e soprattutto il nuovo Mondiale per Club.

Non c'è pace per il nuovo Mondiale per Club che dovrebbe partire la prossima estate.

Dopo le parole di Carlo Ancelotti, poi smentite dal Real Madrid, arriva una presa di posizione ufficiale e durissima.

FIFPRO Europe, sindacato dei calciatori, ha presentato un esposto legale contro la FIFA ribadendo la sua contrarietà al metodo utilizzato per stilare il calendario del Mondiale per Club.