L’assenza di Mbappé, il duro dopo-Griezmann e il dibattito su Deschamps: che Francia troverà l’Italia

L’Italia sfiderà domenica la Francia a San Siro: gli Azzurri si presenteranno all’appuntamento con maggiori certezze.

Solo fino a pochi mesi fa, la cosa avrebbe avuto lo strano retrogusto della ‘fantascienza’, oggi invece la Nazionale Azzurra si riscopre più forte della Francia vicecampione del mondo.

Non più forte in termini di uomini e talento, ma l’Italia si presenterà alla sfida di domenica sera che metterà in palio il primo posto del Gruppo 2 della Lega A della Nations League, con quelle certezze sulle quali i Bleus oggi non possono contare.

Un qualcosa di quasi paradossale se si pensa alla quantità di giocatori (e soprattutto alla loro qualità) sui quali Didier Deschamps può puntare.

L'articolo prosegue qui sotto

La Francia, nei pensieri di molti, continua ad essere la Nazionale più completa dell’intero panorama calcistico mondiale, ma negli ultimi tempi solo a sprazzi è riuscita a dimostrare di cosa può essere capace.