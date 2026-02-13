Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
arteta guardiola(C)Getty images
Andrea Ajello

L'Arsenal pareggia e ora rischia, Manchester City più vicino: lo scontro diretto potrebbe decidere la Premier League

Passo falso dell'Arsenal contro il Brentford che avvicina la squadra di Guardiola: la situazione in Premier e il "timore" dei Gunners.

Pubblicità

Dopo aver volato per tutta la stagione, adesso l'Arsenal potrebbe iniziare un po' a tremare con l'avvicinarsi del rush finale e un campionato ancora aperto, più di quanto speravano i Gunners fino a poche settimane fa. 

La squadra di Arteta si è fermata nell'ultima partita pareggiando contro il Brenford; uno stop che è costato due punti pesanti vista la vittoria del Manchester City nel turno infrasettimanale. 

Nella squadra londinese potrebbe subentrare la "paura" di essere di nuovo vicino al titolo ma di non riuscire ad agguantarlo. E rimane ancora lo scontro diretto che può cambiare le sorti della Premier League. 

  • SOLO 1-1 CON IL BRENTFORD

    L'Arsenal non è riuscita a rispondere al Manchester City che aveva vinto mercoledì sera 3-0 con il Fulham. I gunners, impegnati in trasferta contro il Brentford, non sono andati oltre l'1-1.

    A mezz'ora dalla fine era arrivato il goal del vantaggio firmato da Madueke che sembrava poter bastare alla squadra di Arteta per portare a casa i tre punti ma 10 minuti dopo il pareggio di Lewis-Potter.

    • Pubblicità

  • IL RALLENTAMENTO NEL 2026

    Rispetto ai primi mesi della stagione, l'Arsenal ha rallentato la propria corsa, come era normale fosse visto il grande inizio. In particolare, da quando è iniziato l'anno nuovo, i gunners hanno ottenuto 12 punti in sette partite di Premier League, meno di due punti a gara.

    E sono solo 9 prendendo in considerazione solo le ultime sei gare di campionato disputate. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SITUAZIONE E LO SCONTRO DIRETTO

    A dodici giornate dalla fine la Premier League è più aperta che mai, soprattutto dopo appunto l'ultimo turno che ha visto il Manchester City avvicinarsi e andare da -6 a -4.

    Distanza assolutamente colmabile con quasi un terzo di campionato da giocare. In particolare perché nel calendario c'è ancora lo scontro diretto tra City e Arsenal, in programma a sei giornate dal termine. L'obiettivo della squadra di Pep Guardiola sarà "rubare" almeno un altro o due punti da qui al big match per poi tentare il sorpasso davanti ai propri tifosi.

  • LA STORIA SI RIPETE?

    Un fattore che potrebbe avere un peso nel rush finale è quello emotivo; il Manchester City è molto più abituato a vincere e non sbagliare nel momento decisivo. Molto meno l'Arsenal, o almeno quest'Arsenal, che negli ultimi anni più volte si è avvicinata al titolo senza però centrarlo.

    La squadra di Arteta è arrivata seconda in Premier nelle ultime tre stagioni e in due di queste ha conteso il campionato proprio al Manchester City. Ci risiamo, Arsenal e City di nuovo a lottare per la Premier. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Salford City crest
Salford City
SAL
FA Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Wigan Athletic crest
Wigan Athletic
WIG
0