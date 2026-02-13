L'Arsenal pareggia e ora rischia, Manchester City più vicino: lo scontro diretto potrebbe decidere la Premier League

Dopo aver volato per tutta la stagione, adesso l'Arsenal potrebbe iniziare un po' a tremare con l'avvicinarsi del rush finale e un campionato ancora aperto, più di quanto speravano i Gunners fino a poche settimane fa.
La squadra di Arteta si è fermata nell'ultima partita pareggiando contro il Brenford; uno stop che è costato due punti pesanti vista la vittoria del Manchester City nel turno infrasettimanale.
Nella squadra londinese potrebbe subentrare la "paura" di essere di nuovo vicino al titolo ma di non riuscire ad agguantarlo. E rimane ancora lo scontro diretto che può cambiare le sorti della Premier League.