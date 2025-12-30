L’Arsenal continua a volare: 4-1 all’Aston Villa, torna al goal anche Gabriel Jesus

Una prova di forza che contiene un messaggio chiaro a tutte le avversarie. L’Arsenal batte 4-1 un Aston Villa che si presenta all’Emirates Stadium da terzo in classifica e con l’ambizione di agganciare i Gunners in vetta.
Al temine del match invece a sorridere è solo la squadra di Arteta, sempre più prima a 45 punti, cinque in più sul Manchester City (che deve ancora scendere in campo in questo turno di campionato), sei proprio sull’Aston Villa avversario di giornata.
La formazione di Emery non demerita nel primo tempo, anzi si rende più volte pericolosa e sfiora il vantaggio, ma nella ripresa l’Arsenal cambia marcia e si aggiudica il match.