gabriel jesus arsenal aston villa 30 dicembre 2025Getty Images
Nino Caracciolo

L’Arsenal continua a volare: 4-1 all’Aston Villa, torna al goal anche Gabriel Jesus

Dopo un primo tempo con l’Aston Villa più volte pericoloso, i Gunners cambiano marcia: quattro goal nella ripresa, in rete anche Gabriel Jesus. Un successo che consolida il primato in Premier.

Una prova di forza che contiene un messaggio chiaro a tutte le avversarie. L’Arsenal batte 4-1 un Aston Villa che si presenta all’Emirates Stadium da terzo in classifica e con l’ambizione di agganciare i Gunners in vetta.

Al temine del match invece a sorridere è solo la squadra di Arteta, sempre più prima a 45 punti, cinque in più sul Manchester City (che deve ancora scendere in campo in questo turno di campionato), sei proprio sull’Aston Villa avversario di giornata.

La formazione di Emery non demerita nel primo tempo, anzi si rende più volte pericolosa e sfiora il vantaggio, ma nella ripresa l’Arsenal cambia marcia e si aggiudica il match.

  • MEGLIO L’ASTON VILLA NEL PRIMO TEMPO

    La squadra di Emery interpreta inizialmente meglio il match e fa male all’Arsenal con le ripartenze centrali e recuperando palla nella trequarti avversaria. Watkins non sfrutta al meglio alcune ottime occasioni, mentre l’Arsenal si rammarica per un colpo di testa di Viktor Gyokeres terminato di poco alto.

  • L’ARSENAL CAMBIA MARCIA NELLA RIPRESA

    Al rientro in campo dopo l’intervallo si vede completamente un altro Arsenal. I Gunners sbloccano il match ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Gabriel che al 48’ manda in rete dopo l’uscita imperfetta di Emiliano Martinez che non riesce a controllare il pallone.

    Passano appena quattro minuti e l’Arsenal raddoppia: Odegaard recupera palle e serve centralmente Zubimendi che con un tocco preciso manda in rete. La squadra di Arteta non si ferma e al 69’ trova il terzo goal con Trossard con un bel destro a giro.

  • GABRIEL JESUS ENTRA E SEGNA

    La serata dell’Arsenal diventa quasi perfetta al 78’, quando Gabriel Jesus – entrato in campo appena un minuto prima – trova con un bel destro a giro la rete del definitivo 4-0. Il brasiliano trova la prima rete dopo il lungo stop per infortunio: l’ultima sua marcatura era datata 1 gennaio 2024, esattamente un anno fa. Per l’Arsenal si tratta di un recupero importantissimo. Nel quarto minuto di recupero l’Aston Villa trova la rete della bandiera con Watkins.

  • TABELLINO ARSENAL-ASTON VILLA

    ARSENAL-ASTON VILLA 4-1

    Marcatori:48' Gabriel (A), 52' Zubimendi (A), 69' Trossard (A), 78' Gabriel Jesus (A), 90'+4' Watkins (AV)

    ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber (83' B. White), Saliba, Gabriel Magalhães (77' Lewis-Skelly), Hincapié; Odegaard (c), Zubimendi, Mikel Merino (73' Norgaard); Saka (83' Madueke), Gyokeres (77' Gabriel Jesus), Trossard. Allenatore: Arteta.

    ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Bogarde, Lindelof, Konsa, Digne; Amadou Onana (45' McGinn (c)), Tielemans (82' Hemmings); Sancho (61' Malen), Buendia (61' Andrés Garcia), Morgan Rogers (82' Jimoh-Aloba); Watkins. Allenatore: Emery.

    Ammoniti: Merino (A), Rogers (AV), Gabriel Jesus (A), Bogarde (AV), Watkins (AV)

    Espulsi: nessuno

    Arbitro: England

