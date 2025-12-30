L’Arsenal continua a volare: 4-1 all’Aston Villa, torna al goal anche Gabriel Jesus

Al rientro in campo dopo l’intervallo si vede completamente un altro Arsenal. I Gunners sbloccano il match ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Gabriel che al 48’ manda in rete dopo l’uscita imperfetta di Emiliano Martinez che non riesce a controllare il pallone.

Passano appena quattro minuti e l’Arsenal raddoppia: Odegaard recupera palle e serve centralmente Zubimendi che con un tocco preciso manda in rete. La squadra di Arteta non si ferma e al 69’ trova il terzo goal con Trossard con un bel destro a giro.