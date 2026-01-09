L’arrivo di Allegri ha fatto sopravvalutare il Milan? Inter-Napoli è già decisiva per lo Scudetto? La Juventus fa bene a puntare di nuovo su Chiesa? Il 3X3 di GOAL

Claudio D'Amato - Non giriamoci troppo intorno: Inter-Napoli vale un pezzo di titolo. E chi sostiene il contrario, mente oppure non ha ben chiari momenti e campionato.

Se i nerazzurri vincono vanno a +7, se i partenopei perdono - come ovvio che sia - precipitano. Ok, la Serie A ci ha abituati a rimonte, colpi di scena e ribaltoni da cinema, ma un eventuale passo falso dei campioni d'Italia a San Siro significherebbe distanza enorme da colei che rappresenta la squadra più forte delle candidate al tricolore (già, perché c'è anche il Milan e chissà che non partecipino Roma e Juventus).

Se ci si limitasse a ragionare sulle 38 giornate, i discorsi cambierebbero: il punto, invece, è che Inter e Napoli devono gestire energie e risorse psico-fisiche per tener parallelamente botta a Champions e Coppa Italia, dunque un potenziale gap di -7 in classifica (nonostante ci troviamo soltanto a gennaio) potrebbe risultare quasi incolmabile.

Ad ogni modo, è pur vero che i trend offerti dalle squadre di Chivu e Conte in questa prima parte di 2025/2026 si sono rivelati per nulla lineari e caratterizzati da cadute, reazioni, filotti e passaggi a vuoto: difetti di gioco/approccio palesati sono stati spesso mascherati da exploit 'simil' benzina, utili ad ingranare la quarta prima di inciampare ancora. Immaginando un colpaccio azzurro l'effetto boomerang a livello mentale sarebbe servito, ma chi ha più da perdere sono proprio Hojlund e compagni.

Insomma, vista la poca coerenza di rendimento dimostrata finora da Inter e Napoli, la supersfida del Meazza nella corsa Scudetto assume un valore cruciale: un pari lascerebbe invariati giudizi e scenari, mentre la gioia di una o dell'altra rimescolerebbe necessariamente pronostici e proiezioni.