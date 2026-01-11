L’arma segreta dell’Arsenal di Arteta: nel suo staff un esperto in rimesse laterali

Gronnemark ha parlato dell'importanza delle rimesse laterali quando ha spiegato perché è stato ingaggiato da Klopp.

Nel 2024 ha dichiarato: "Lui (Klopp) mi ha chiamato e mi ha detto: 'Il Liverpool ha avuto una stagione fantastica, ma siamo stati pessimi nei rilanci'.

Aveva letto di me sul quotidiano tedesco Bild ed è per questo che mi ha chiamato.

Quando sono arrivato, i dati mostravano che il Liverpool era al 18° posto nella Premier League per quanto riguarda le rimesse in gioco sotto pressione. Nella mia prima stagione, siamo passati dal 45,4% al 68,4% e dal 18° posto al primo.

La gente potrebbe pensare che si tratti solo di un rilancio, ma in una partita ce ne sono circa 40-60 e richiedono 20 minuti. È una cosa importantissima nel calcio. La gente lo ha trascurato per molti anni".

Ha aggiunto: "Sono rimasto completamente scioccato quando Jurgen mi ha chiamato.

Stavo visitando un negozio di cioccolato con la mia famiglia; ho visto il +44 e ho pensato che fosse un inglese che cercava di vendermi delle penne. Ho ascoltato la segreteria telefonica ed era un messaggio di Jurgen. Ho provato a richiamarlo, ma non ha risposto.

Il mio cuore batteva all'impazzata... Ho risposto alla chiamata mentre tornavo a casa in auto, e sono finito direttamente in un campo d'erba quando mi ha chiamato. Mi ha detto che era seduto su una sedia a sdraio, leggendo il quotidiano tedesco Bild mentre era in vacanza a Tenerife, e si è imbattuto in un articolo su di me... non aveva mai sentito parlare di un allenatore di rimesse laterali prima d'ora".