Pubblicità
Pubblicità
FBL-ENG-PR-ARSENAL-ASTON VILLAAFP
Harry Sherlock

L’arma segreta dell’Arsenal di Arteta: nel suo staff un esperto in rimesse laterali

L’Arsenal ha deciso di ingaggiare Thomas Gronnemark, un esperto assoluto in fatto di rimesse laterali: in passato ha lavorato con Klopp al Liverpool.

Pubblicità

L’Arsenal non sta lasciando nulla al caso nella corsa che conduce al titolo di campione d’Inghilterra.

Per questo motivo ha ingaggiato Thomas Gronnemark, un esperto assoluto in fatto di rimesse laterali con un passato nello staff tecnico di Jurgen Klopp al Liverpool.

Non è un caso che i Gunners siano migliorati molto in questo fondamentale. 

  • UN RINFORZO PER LO STAFF DI ARTETA

    Secondo quanto riportato da Standard, l'Arsenal ha ingaggiato Gronnemark con l'obiettivo di vincere quel titolo di campione d'Inghilterra che insegue ormai dal 2004. 

    I Gunners sono una delle squadre più pericolose in Inghilterra sui calci piazzati, con 12 goal segnati su situazioni di palla ferma. Attualmente sono in testa alla classifica con sei punti di vantaggio sul Manchester City, e Arteta sta chiaramente cercando di massimizzare ogni potenziale guadagno marginale, considerando Gronnemark uno dei massimi esperti mondiali in materia di rimesse laterali.

    • Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOLAFP

    IL CURRICULUM DI GRONNEMARK

    Gronnemark ha trascorso cinque anni nello staff tecnico di Jurgen Klopp al Liverpool, entrando a far parte del club nel 2018, la stagione nella quale i Reds hanno vinto la Champions League. 

    In precedenza era stato un atleta nella sua nativa Danimarca e deteneva il record mondiale per la rimessa laterale più lunga. Il suo sport preferito, tuttavia, era il bob, e ha rappresentato il suo Paese per quattro anni. Il suo ruolo al Liverpool è stato il primo in Inghilterra e si dice che sia particolarmente abile nell'insegnare alle squadre come mantenere il possesso palla e costruire attacchi dalle rimesse laterali.

    Arteta ha spiegato in precedenza di aver capito quanto le azioni da fermo possano essere fondamentali per il successo di una squadra, dicendo: "Dieci anni fa. Non ero qui, ma dieci anni fa ho detto 'è una cosa importantissima da fare' e ho iniziato ad avere una visione, a cercare di implementare un metodo e a circondarmi delle persone migliori per realizzarlo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "LA GENTE TRASCURA QUESTO ASPETTO"

    Gronnemark ha parlato dell'importanza delle rimesse laterali quando ha spiegato perché è stato ingaggiato da Klopp.

    Nel 2024 ha dichiarato: "Lui (Klopp) mi ha chiamato e mi ha detto: 'Il Liverpool ha avuto una stagione fantastica, ma siamo stati pessimi nei rilanci'.

    Aveva letto di me sul quotidiano tedesco Bild ed è per questo che mi ha chiamato.

    Quando sono arrivato, i dati mostravano che il Liverpool era al 18° posto nella Premier League per quanto riguarda le rimesse in gioco sotto pressione. Nella mia prima stagione, siamo passati dal 45,4% al 68,4% e dal 18° posto al primo.

    La gente potrebbe pensare che si tratti solo di un rilancio, ma in una partita ce ne sono circa 40-60 e richiedono 20 minuti. È una cosa importantissima nel calcio. La gente lo ha trascurato per molti anni".

    Ha aggiunto: "Sono rimasto completamente scioccato quando Jurgen mi ha chiamato.

    Stavo visitando un negozio di cioccolato con la mia famiglia; ho visto il +44 e ho pensato che fosse un inglese che cercava di vendermi delle penne. Ho ascoltato la segreteria telefonica ed era un messaggio di Jurgen. Ho provato a richiamarlo, ma non ha risposto.

    Il mio cuore batteva all'impazzata... Ho risposto alla chiamata mentre tornavo a casa in auto, e sono finito direttamente in un campo d'erba quando mi ha chiamato. Mi ha detto che era seduto su una sedia a sdraio, leggendo il quotidiano tedesco Bild mentre era in vacanza a Tenerife, e si è imbattuto in un articolo su di me... non aveva mai sentito parlare di un allenatore di rimesse laterali prima d'ora".

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP

    COSA ATTENDE ORA L'ARSENAL?

    L'Arsenal tornerà in campo contro il Portsmouth nel terzo turno della FA Cup. Successivamente affronterà il Chelsea nella semifinale di andata della Carabao Cup, prima dello scontro di Premier League con il Nottingham Forest al City Ground.

  • Pubblicità
    Pubblicità
FA Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Barnsley crest
Barnsley
BAR
EFL Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0