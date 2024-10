L'Arabia Saudita ha scelto il nuovo commissario tecnico: chi sostituirà Roberto Mancini

Hervé Renard si appresta a tornare sulla panchina dell'Arabia Saudita, reduce dal divorzio delle scorse ore con Roberto Mancini.

Si è ufficialmente conclusa la tormentata esperienza di Roberto Mancini alla guida dell'Arabia Saudita: nella giornata di ieri è stato comunicato l'accordo di separazione tra l'ex c.t. dell'Italia e la Federcalcio locale.

Un rapporto nato con aspettative decisamente elevate e terminato nel peggiore dei modi, col 'Mancio' a lungo sulla graticola per gli scarsi risultati ottenuti e il non esaltante ruolino nelle prime quattro giornate della terza fase delle qualificazioni asiatiche per i Mondiali del 2026.

Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del sostituto di Mancini, col velo del sipario che sta per essere sollevato.