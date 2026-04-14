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Francesco TottiGetty Images
Leonardo Gualano

L'appello di Totti a Ranieri e Gasperini: "Rispetto verso i tifosi, non è giusto esporre ora i problemi"

Serie A
Roma

Francesco Totti, in una live su Ebay, spiega: "A giugno si tireranno le somme, esporre in questo momento i problemi non mi sembra giusto".

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E' un momento particolare, quello che si sta vivendo alla Roma.

La compagine giallorossa infatti, è ancora in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League, ma negli ultimi giorni più che i risultati a far discutere sono state le parole di Claudio Ranieri rilasciate prima della sfida di campionato poi vinta con il Pisa.

Parole che hanno fatto emergere una certa tensione tra lo stesso Senior Advisor del club capitolino ed il tecnico Gian Piero Gasperini.

La leggenda della Roma, Francesco Totti, nel corso di 'cardshub_it' su 'eBay Live', ha commentato la situazione che si è venuta a creare ed anche il momento che sta vivendo il calcio italiano.

  • "BISOGNA AVERE RISPETTO PER I TIFOSI E PER IL CLUB"

    "Non vorrei entrare in questa dinamica, ma da tifoso della Roma l'obiettivo principale è restare uniti. Anche se ci sono screzi interni, sia Gasperini che Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e della società".

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  • "SIAMO A TRE PUNTI DALLA JUVE"

    "Siamo ancora a tre punti dalla Juve, quindi spero che si uniscano tutte le forze a disposizione e poi a giugno si tireranno le somme. L'unico obiettivo in questo momento è la Roma".

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  • "ESPORRE ORA I PROBLEMI NON MI SEMBRA GIUSTO"

    "Tutti noi romanisti speriamo che si possa andare nella stessa direzione. I problemi ci sono ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto".

  • "DIFFICILE TROVARE UN AGGETTIVO PER L'ITALIA"

    "Siamo al terzo Mondiale consecutivo senza l'Italia, è difficile trovare un aggettivo. Sono stato calciatore e non voglio andare contro nessuno, ma qualcosa si deve cambiare e bisogna tornare come ai vecchi tempi".

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