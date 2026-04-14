L'appello di Totti a Ranieri e Gasperini: "Rispetto verso i tifosi, non è giusto esporre ora i problemi"

E' un momento particolare, quello che si sta vivendo alla Roma.
La compagine giallorossa infatti, è ancora in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League, ma negli ultimi giorni più che i risultati a far discutere sono state le parole di Claudio Ranieri rilasciate prima della sfida di campionato poi vinta con il Pisa.
Parole che hanno fatto emergere una certa tensione tra lo stesso Senior Advisor del club capitolino ed il tecnico Gian Piero Gasperini.
La leggenda della Roma, Francesco Totti, nel corso di 'cardshub_it' su 'eBay Live', ha commentato la situazione che si è venuta a creare ed anche il momento che sta vivendo il calcio italiano.