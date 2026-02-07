Goal.com
Joan Laporta Barcelona
Lelio Donato

L'annuncio del Barcellona sulla Superlega: anche i blaugrana escono ufficialmente dal progetto, resta solo il Real Madrid

Il Barcellona era rimasto l'unico club insieme al Real Madrid all'interno della Superlega. Ma ora arriva l'annuncio ufficiale sull'uscita dei blaugrana che abbandonano il progetto.

Il progetto della Superlega perde un altro pezzo.

Sabato 7 febbraio il Barcellona, tramite un breve comunicato ufficiale sul proprio sito, ha annunciato la sua uscita dalla Superlega.

I blaugrana erano l'unico club ufficialmente ancora dentro al progetto nato qualche anno fa e mai partito.

  • BARCELLONA FUORI DALLA SUPERLEGA

    "Il Barcellona annuncia oggi di aver formalmente notificato alla Società della Superlega Europea e ai club coinvolti il suo ritiro dal progetto della Superlega Europea" si legge nel comunicato ufficiale.

  • IL PROGETTO SUPERLEGA

    Ma cos'è la Superlega?

    Il progetto era nato nel 2021 cogliendo di sorpresa l'UEFA e prevedeva la partecipazione di moltissimi grandi club europei a una nuova competizione che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del calcio.

    Di seguito ecco cosa prevedeva inizialmente il progetto ideato da Inter, Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcellona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.

    • 20 club partecipanti di cui 15 Club Fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre, selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente.  
    • Partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali.
    • Inizio ad agosto, con i club partecipanti suddivisi in due gironi da dieci squadre, che avrebbero giocato sia in casa che in trasferta e con le prime tre classificate di ogni girone che si sarebbero qualificate automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate dovevano poi affrontarsi in una sfida andata e ritorno per i due restanti posti disponibili per i quarti di finale. Il formato a eliminazione diretta, giocato sia in casa che in trasferta, sarebbe stato utilizzato per raggiungere la finale a gara secca da disputare a fine maggio in uno stadio neutrale.
  • L'USCITA DELLE ITALIANE

    Come detto sopra inizialmente alla Superlega avrebbero dovuto partecipare anche tre squadre italiane ovvero Inter, Juventus e Milan.

    Le due milanesi però, di fronte alla netta contrarietà dell'UEFA e di gran parte dei tifosi, erano rapidamente uscite abbandonando il progetto.

    Stessa cosa fatta successivamente dalla Juventus dopo le dimissioni da presidente bianconero di Andrea Agnelli, ovvero uno dei principali fautori della Superlega insieme a Florentino Perez e Laporta.

