L'annuncio del Barcellona sulla Superlega: anche i blaugrana escono ufficialmente dal progetto, resta solo il Real Madrid

Ma cos'è la Superlega?
Il progetto era nato nel 2021 cogliendo di sorpresa l'UEFA e prevedeva la partecipazione di moltissimi grandi club europei a una nuova competizione che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del calcio.
Di seguito ecco cosa prevedeva inizialmente il progetto ideato da Inter, Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcellona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.
- 20 club partecipanti di cui 15 Club Fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre, selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente.
- Partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che continuano a competere nei loro rispettivi campionati nazionali.
- Inizio ad agosto, con i club partecipanti suddivisi in due gironi da dieci squadre, che avrebbero giocato sia in casa che in trasferta e con le prime tre classificate di ogni girone che si sarebbero qualificate automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate dovevano poi affrontarsi in una sfida andata e ritorno per i due restanti posti disponibili per i quarti di finale. Il formato a eliminazione diretta, giocato sia in casa che in trasferta, sarebbe stato utilizzato per raggiungere la finale a gara secca da disputare a fine maggio in uno stadio neutrale.