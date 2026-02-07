L'annuncio del Barcellona sulla Superlega: anche i blaugrana escono ufficialmente dal progetto, resta solo il Real Madrid

Ma cos'è la Superlega?

Il progetto era nato nel 2021 cogliendo di sorpresa l'UEFA e prevedeva la partecipazione di moltissimi grandi club europei a una nuova competizione che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del calcio.

Di seguito ecco cosa prevedeva inizialmente il progetto ideato da Inter, Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcellona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.