L'aneddoto di Khephren Thuram: "L'esultanza di Marcus in Juventus-Inter mi ha fatto arrabbiare"

"Quando sei qui ti devi comportare da Juventus, dormire e mangiare da Juventus. Ho giocato nel Nizza e nel Monaco e vedo la differenza negli allenamenti. La Juventus è un modo di essere, già mio papà mi aveva detto che qui si gioca sempre per vincere. Lo vedo tutti i giorni.

Vedere il mio nome sulla maglia della Juventus è molto bello. Mio papà ha giocato e vinto qua, è stato uno dei migliori difensori che hanno giocato qua. Spero anche io un giorno di vincere qua.

Marcus? Papà è juventino, ma è molto contento che mio fratello giochi all'Inter. Era la squadra giusta per lui per crescere come giocatore e come uomo, mentre per me la squadra giusta era la Juve".