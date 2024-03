L'ammissione di Pulisic: al Milan non sta giocando nella sua posizione di campo preferita

Dopo la vittoria degli Stati Uniti sul Messico, l'esterno del Milan ha ammesso: "A destra mi trovo a mio agio, ma preferisco giocare a sinistra".

9 goal (più 6 assist) in campionato, un totale di 12 stagionali. Difficile, oggi, immaginare un Milan senza Christian Pulisic. Così come è difficile immaginare cosa sarebbe stato dello statunitense in caso di permanenza al Chelsea.

Rafael Leão a sinistra, Olivier Giroud al centro, Pulisic a destra: il tridente classico del Milan è bello che costruito. Poi, sì, ci sono i vari Jovic, Okafor, Chukwueze. Ma partono tutti in seconda fila.

Spunti, cross, conclusioni, goal, oltre a un prezioso apporto tattico: partendo da destra, Pulisic sta offrendo un rendimento costante e di alto livello, senza troppi bassi a far da contraltare agli alti, come ad esempio accade a Leão. Il tutto giocando nella posizione di campo... sbagliata.