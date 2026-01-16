L'amarezza di Fabregas dopo il K.O col Milan: "1-3 e 'risultatismo' che piace tanto qui, a chi piace il calcio pensa il Como 8 volte su 10 la vince"

Il Como cade in casa, per la prima volta in questa stagione, in rimonta. Il vantaggio firmato da Kempf dopo dieci minuti non basta alla squadra lariani, ribaltata dal Milan trascinato dai francesi Maignan e Rabiot.
Un 3-1 che ribadisce le ambizioni di un Milan corsaro e cinico di fronte ad un Como che non concretizza la mole di gioco e occasioni create e che esce sconfitto nonostante un’ottima prestazione.
Al termine della sfida, Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, ha analizzato ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa la gara persa contro il Milan.
E, dalle sue parole, è inevitabilmente emersa un po’ di amarezza per la sconfitta, con un velo di polemiche non troppo velata nel più classico dei dualismi tra i cosiddetti ‘giochisti’ e i ‘risultatisti’.