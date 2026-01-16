L'amarezza di Fabregas dopo il K.O col Milan: "1-3 e 'risultatismo' che piace tanto qui, a chi piace il calcio pensa il Como 8 volte su 10 la vince"

Da cosa si riparte?

“Dalla mentalità. È una cosa che noi come squadra giovane abbiamo bisogno. Normalmente dopo la partita parlo con i ragazzi, oggi non ho parlato, non era il momento. Cosa dici ai ragazzi dopo che fai una partita così e che perdi 1-3? Questo non succede tante volte. Bravo il Milan a fare la partita che ha fatto, bravo al suo portiere, bravo a Rabiot e… È così. Bisogna dire “bravo” a loro a livello individuale. La mia squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo studiato il Milan, c’erano un paio di cose dove loro ti potevano fare male e ti hanno fatto male in una delle cose di cui avevamo parlato. Allora, niente. Fa male, ma soprattutto con la sconfitta si cresce di più e noi abbiamo tanto margine per crescere”.