L'altalena di Nicolussi Caviglia, dalla chiamata in Nazionale al Cagliari: perché alla Fiorentina non ha funzionato

Nicolussi Caviglia, di fatto, non è mai riuscito a convincere la Fiorentina. Non solo per colpa sua, va detto: il quadro generale, fatto di sconfitte su sconfitte e di una classifica divenuta prima mediocre e poi sempre più drammatica, non ha aiutato nessuno. Neppure lui.

Certo, anche l'ex juventino ci ha messo del suo. Le prestazioni in mezzo al campo non sono mai state così convincenti da permettergli di stabilizzarsi nell'undici titolare, specialmente dopo l'arrivo di Vanoli. E il dilemma del ruolo, sul fatto che renda meglio da regista davanti alla difesa oppure da mezzala, ha fatto il resto.

Il totale è presto fatto: cinque mesi esatti scialbi e poco soddisfacenti. Un rendimento che fa il paio con quello della squadra, sì. Ma che automaticamente include anche Nicolussi Caviglia tra gli acquisti rivedibili dell'estate 2025. Anche per questo sta per concretizzarsi l'addio.