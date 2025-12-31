L'altalena di Nicolussi Caviglia, dalla chiamata in Nazionale al Cagliari: perché alla Fiorentina non ha funzionato

Lo scorso 31 agosto, proprio agli sgoccioli del mercato estivo, Hans Nicolussi Caviglia lasciava il Venezia per andare a giocare alla Fiorentina. Ma l'avventura dell'ex centrocampista della Juventus a Firenze, a meno di sorprese, è già arrivata al capolinea.
Il Cagliari ha messo concretamente gli occhi su di lui e sta premendo per portarlo sull'isola. Con la Fiorentina che non si opporrà a un addio immediato. Anche perché Nicolussi è arrivato in Toscana in prestito con obbligo di riscatto ma vincolato al numero di presenze stagionali, dunque non a titolo definitivo.
Nicolussi Caviglia, così, cambierà probabilmente squadra per la seconda volta in pochi mesi. E avrà a che fare con l'ennesima svolta di una fase della carriera, quella recente, che di svolte ne ha già viste parecchie.