L’Al-Ahli ha provato a piazzare il colpo, il clamoroso retroscena: “Volevamo Vinicius del Real Madrid”

Il club saudita voleva un esterno offensivo di caratura mondiale e tornerà all’assalto in inverno: “Supereremo le aspettative dei tifosi”.

L'Al-Ahli è stato tra i club che si sono ritagliati un ruolo da grande protagonista soprattutto nelle battute finali della sessione estiva di calciomercato.

Per giorni infatti è sembrato ad un passo dal poter chiude con il Napoli l’operazione che avrebbe portato in Saudi Pro League Victor Osimhen, salvo poi virare in extremis sul centravanti inglese Ivan Toney.

Inizialmente però, il club saudita aveva deciso di investire con forza su un altro ruolo: quello dell’attaccante esterno.

Una necessità nata dopo la cessione di Saint-Maximin al Fenerbahçe e nel suo mirino aveva messo uno dei giocatori più forti del pianeta: Vinicius Jr.

A confermarlo è stato il presidente del consiglio direttivo del club, Khaled Al-Issa, a ‘Koora Rotana’.