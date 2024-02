L'agente di Lautaro Martinez: "All'Inter è felicissimo, non pensa a quello che potrà accadere"

Alejandro Camaño, procuratore di Lautaro, dice: "La sua evoluzione è coincisa con quella dei nerazzurri. Inzaghi si merita tutti gli elogi".

La sfida tra Inter e Atletico Madrid è particolare per Lautaro Martinez: qualche anno fa, prima di approdare a Milano, l'attaccante argentino era arrivato a tanto così dalla firma con i Colchoneros.

Ma questo è il passato. E il futuro non lo conosce nessuno. Il presente, invece, è sotto gli occhi di tutti. E a ribadirlo in un'intervista ad AS è Alejandro Camaño, il suo agente, secondo cui la priorità è e resta l'Inter, con cui l'argentino sta dominando la Serie A.

“Lautaro è tra i primi tre al mondo", dice Camaño. Senza aprire in realtà a particolari scenari di mercato, nonostante un contratto in scadenza tra poco più di due anni.