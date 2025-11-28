Pubblicità
ederson atalanta 2025 26 amichevole 16.9Getty Images
Michael Di Chiaro

L'agente di Ederson esce allo scoperto: "L'Atalanta può venderlo a 30-40 milioni"

Il procuratore del centrocampista della Dea apre all'addio: "Il suo prezzo era tra i 60 e i 75 milioni di euro, ma ora è quasi in scadenza di contratto, quindi potrebbe essere dimezzato".

In occasione dell'ultimo match di Champions League che ha visto l'Atalanta travolgere l'Eintracht Francoforte, c'è stata anche la sua firma. Ederson, infatti, ha segnato il goal del provvisorio 0-2 alla Deutsche Banke Arena, convertendo in rete la pregevole assistenza di Lookman.

Un sigillo personale che va ad impreziosire una prestazione di livello da parte di un giocatore che con l'arrivo di Raffaele Palladino sembra aver trovato nuova linfa e, soprattutto, gli standard di qualche tempo fa.

A fare discutere, però, sono le dichiarazioni del suo agente Cury che, in un'intervista a CadenaSER, ha aperto ad una possibile addio a Bergamo da parte del suo assistito. Scenario che a detta del procuratore potrebbe già concretizzarsi nel mese di gennaio.

  • "PUÓ PARTIRE PER 30-40 MILIONI"

    "L'Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro, ma ora è quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni. E' un giocatore spettacolare con alcune delle statistiche migliori in Europa per il suo ruolo. Sono amico di Deco e del presidente del Barcellona. Faccio il mio lavoro. Li aiuterò sempre con i trasferimenti perché nutro un affetto molto speciale per il Barcellona", sono state le dichiarazioni dell'agente a CadenaSER.

  • QUANDO SCADE IL CONTRATTO DI EDERSON CON L'ATALANTA?

    Arrivato a Bergamo nell'estate del 2022, Ederson ha siglato un contratto di cinque anni: il suo rapporto con la Dea, infatti, scadrà il 30 giugno del 2027.

  • DOVE PUO' ANDARE EDERSON?

    Qualora l'Atalanta decidesse di accordare la cessione del suo centrocampista, non mancheranno ovviamente le pretendenti. Per quanto riguarda l'Italia, l'interesse e il gradimento di Juventus e Inter è ormai datato e il profilo del brasiliano verrebbe considerato sia dai bianconeri che dai nerazzurri un innesto di assoluto livello.

