L'agente di Ederson esce allo scoperto: "L'Atalanta può venderlo a 30-40 milioni"

In occasione dell'ultimo match di Champions League che ha visto l'Atalanta travolgere l'Eintracht Francoforte, c'è stata anche la sua firma. Ederson, infatti, ha segnato il goal del provvisorio 0-2 alla Deutsche Banke Arena, convertendo in rete la pregevole assistenza di Lookman.
Un sigillo personale che va ad impreziosire una prestazione di livello da parte di un giocatore che con l'arrivo di Raffaele Palladino sembra aver trovato nuova linfa e, soprattutto, gli standard di qualche tempo fa.
A fare discutere, però, sono le dichiarazioni del suo agente Cury che, in un'intervista a CadenaSER, ha aperto ad una possibile addio a Bergamo da parte del suo assistito. Scenario che a detta del procuratore potrebbe già concretizzarsi nel mese di gennaio.