Kvaratskhelia cambia numero di maglia? Arriva la decisione ufficiale su cosa indosserà nel 2024/2025

Il georgiano è famoso con il numero 77, indossato dal primo anno con il Napoli: è arrivato il momento di cambiare e scegliere il 7?

Nei primi due anni all'ombra del Vesuvio, Kvicha Kvaratskhelia ha indossato il numero 77. Arrivato in sordina, il georgiano è stato il protagonista dello Scudetto e uno degli idoli assoluti dell'ultimo biennio, un tutt'uno con la casacca scelta all'arrivo in città.

Mentre le voci di mercato in uscita si sono praticamente spente, anche se non del tutto, Kvaratskhelia è tornato in prima pagina per un possibile cambio di maglia dalla stagione 2024/2025: dal 77 al 7, un numero più classico per prendere parte alla nuova annata di Serie A.

In attesa del campionato, il Napoli scenderà in campo contro il Modena in Coppa Italia il 10 agosto, di fatto per la prima gara ufficiale del corso Antonio Conte, arrivato sulla panchina degli azzurri per riportare entusiasmo dopo la disastrosa annata 2024/2025. Quale numero indosserà Kvaratskhelia?