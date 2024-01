Kumbulla in uscita dalla Roma: trattativa col Sassuolo, c'è anche l'Udinese

Mai in campo in questa stagione, il difensore classe 2000 è finito nel mirino di due club di Serie A: può lasciare la Roma nelle prossime ore.

Marash Kumbulla può lasciare la Roma e giocare la seconda parte di stagione lontano dalla Capitale.

Il difensore albanese ex Verona è finito nel mirino di alcuni club di Serie A, che sono interessati concretamente a lui e sono pronti a puntare sul suo profilo per rinforzare il reparto arretrato.

In pole per Kumbulla c’è il Sassuolo, che vorrebbe regalare a Dionisi un rinforzo nella retroguardia, da aggiungere ai calciatori già in rosa, mentre anche l’Udinese è interessata al profilo del difensore albanese, che in questa stagione non ha ancora debuttato.

Reduce da un brutto infortunio, Kumbulla potrebbe ripartire lontano da Roma e dalla Roma per rimettersi in gioco e scendere in campo con maggiore continuità.