Christian Kouame FiorentinaGetty Images
Claudio D'Amato

Kouame può lasciare la Fiorentina dopo la chiusura del mercato di gennaio: è vicino all'Aris Salonicco

Dopo essere sfumato sul gong il trasferimento al Verona, Christian Kouame si appresta a salutare la Fiorentina dove il mercato è ancora aperto: si cerca l'intesa con l'Aris.

Nonostante in Italia il mercato di gennaio si sia concluso, c'è ancora spazio per trattative in uscita.

Dove? Dove la finestra invernale è rimasta aperta, in quanto rispetto al nostro Paese la sessione trasferimenti termina più avanti.

Ecco perché Christian Kouame, dopo aver sfiorato il Verona, come fa sapere Sky è vicino a lasciare la Fiorentina: ci si avvia alla fumata bianca con l'Aris Salonicco, club della massima divisione greca.

  • KOUAME ALL'ARIS SALONICCO: LA FORMULA

    I due club stanno cercando la quadra utile a consentire la cessione a titolo definitivo di Kouame da parte dei viola, con tappa della carriera ellenica per l'attaccante ivoriano classe '97 fuori dai piani di Vanoli.

  • PERCHÉ KOUAME PUÒ ANDARE ALL'ARIS?

    Come detto, l'operazione Kouame-Aris è realizzabile grazie alla chiusura del calciomercato di gennaio in Grecia fissata qualche giorno dopo rispetto all'Italia.

  • QUANDO CHIUDE IL CALCIOMERCATO INVERNALE IN GRECIA?

    Il mercato invernale, in Grecia, si chiude il 6 febbraio: ragion per cui, a poche ore dalla deadline, l'Aris punta a definire l'acquisto di Kouame e regalarsi una nuova punta.

  • PERCHÉ KOUAME NON È ANDATO AL VERONA

    E pensare che l'ex Genoa, ai margini del progetto Fiorentina, sul gong della finestra di gennaio italiana era praticamente del Verona: un intoppo di natura burocratica correlata allo sforamento dei tempi necessari al tesseramento, però, ha fatto saltare il suo approdo all'Hellas.

    "La Fiorentina - si legge nel comunicato diffuso dalla società gigliata - desidera fare chiarezza sul mancato trasferimento del calciatore Christian Kouame all’Hellas Verona, visto che continuano ad essere diffuse versioni non attinenti con lo svolgimento dei fatti.

    A seguito di un contatto telefonico tra le parti avvenuto alle 19:51 in cui l’Hellas Verona accettava le condizioni del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, l’Hellas Verona inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo e/o opzione di acquisto.

    La documentazione ricevuta dal nostro Club, però, non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali in merito all’obbligo di acquisto.

    La Fiorentina, dopo aver richiesto inizialmente all’Hellas Verona di ricevere la documentazione aggiornata, essendo consapevole della ristrettezza dei tempi, concordava un “gentleman agreement” verbale che rimandava la modifica della clausola da variare ad un momento successivo. Il nostro Club, pertanto, alle 19:59 inviava, per quanto di competenza, i documenti firmati alla controparte.

    In seguito, l’Hellas Verona depositava l’intero fascicolo non firmato né dalla società Cessionaria, né dal Calciatore, né dalla società Cedente.

    Per questo motivo l'Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A, era costretto ad invalidare il trasferimento".

