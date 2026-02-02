Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Kouamè CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Kouamé al Verona depositato, ma non sarebbe valido: trasferimento saltato o no? Cosa è successo negli ultimi minuti di calciomercato

L'attaccante ivoriano sembrava ad un passo dal Cagliari, poi la Lega lo ha confermato come nuovo acquisto del Verona. Alla fine, però, potrebbe rimanere alla Fiorentina.

Pubblicità

Christian Kouamé è il caso dell'ultimo giorno di calciomercato. Come accade ogni anno, la finestra invernale (così come quella estiva) presenta uno o più trasferimenti fuori tempo massimo o non validi per la documentazione presentata all'ultimo secondo.

La giornata di Kouamé è stata alquanto movimentata, considerando come fino alle 18:00 sembrava essere in procinto di lasciare la Fiorentina per approdare al Cagliari in prestito secco. Alla fine tale eventualità è tramontata rapidamente, mentre quella che lo avrebbe portato al Verona ha cominciato ad acquisire forza, tanto che prima delle 20:00, termine ultimo per acquistare nuovi giocatori, la Lega di Serie A ha confermato il suo passaggio in gialloblù. 

Finita qui? Assoltamente no, considerando che alla fine Kouamé è attualmente ancora della Fiorentina, a meno che i viola non lo cedano nei mercati esteri ancora aperti. La documentazione presentata dal Verona, riporta Sky Sport, non sarebbe stata completa e per questo l'attaccante ivoriano non ha potuto trasferirsi ufficialmente al Verona.

  • IL CONTROLLO POST CHIUSURA

    Poco dopo le 20:00 è circolata la voce per cui la documentazione presentata dal Verona fosse incompleta e arrivata un minuto in ritardo, tanto che dopo i controlli l'affare fosse effettivamente non valido.

    Sul sito della Lega il trasferimento di Kouamè dalla Fiorentina al Verona, in prestito, è rimasto online, nonostante Sky Sport riporti come la cessione non sia effettiva.

    Da canto suo l'Hellas non ha mai annunciato l'arrivo di Kouamé, ma come spesso accade durante le sessioni di calciomercato è il sito della Lega a pubblicare per primo un affare ufficiale una volta arrivata la documentazione.

    • Pubblicità

  • ACQUISTI E CESSIONI: IL MERCATO DEL VERONA

    ACQUISTI

    Isaac (Att, Atletico Mineiro, D), Pol Lirola (Dif, Marsiglia, D), Lovric (Cen, Udinese, P), Bowie (Att, Hibernian, D), Edmundsson (Dif, Wisla Plock SA, D)

    CESSIONI

    Tavsan (Att, Samsunspor Kulubu, D), Unai Nunez (Dif, Celta, FP), Giovane (Att, Napoli, D), Kastanos (Att, Aris Limassol, P), Santiago (Cen, Arouca, P), Cissè (Cen, Milan, D, da luglio), Ebosse (Dif, Udinese, FP)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Zanetti)

    (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, LOVRIC, Serdar, Bernede, Frese; Sarr, Orban.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0