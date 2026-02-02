Kouamé al Verona depositato, ma non sarebbe valido: trasferimento saltato o no? Cosa è successo negli ultimi minuti di calciomercato

Christian Kouamé è il caso dell'ultimo giorno di calciomercato. Come accade ogni anno, la finestra invernale (così come quella estiva) presenta uno o più trasferimenti fuori tempo massimo o non validi per la documentazione presentata all'ultimo secondo.

La giornata di Kouamé è stata alquanto movimentata, considerando come fino alle 18:00 sembrava essere in procinto di lasciare la Fiorentina per approdare al Cagliari in prestito secco. Alla fine tale eventualità è tramontata rapidamente, mentre quella che lo avrebbe portato al Verona ha cominciato ad acquisire forza, tanto che prima delle 20:00, termine ultimo per acquistare nuovi giocatori, la Lega di Serie A ha confermato il suo passaggio in gialloblù.

Finita qui? Assoltamente no, considerando che alla fine Kouamé è attualmente ancora della Fiorentina, a meno che i viola non lo cedano nei mercati esteri ancora aperti. La documentazione presentata dal Verona, riporta Sky Sport, non sarebbe stata completa e per questo l'attaccante ivoriano non ha potuto trasferirsi ufficialmente al Verona.