Koopmeiners Bologna Juventus Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Era l'unico diffidato, è stato ammonito: Koopmeiners salta la Roma. Come giocherà la Juventus in difesa

Cartellino giallo nel match contro il Bologna, Koopmeiners sarà costretto a saltare la prossima partita della Juventus: fuori uno dei titolari della difesa bianconera.

Teun Koopmeiners non giocherà la prossima partita della Juventus. Unico diffidato bianconero, il giocatore olandese è stato ammonito nel big match domenicale contro il Bologna e per questo motivo non potrà prendere parte all'altra sfida di cartello contro la Roma, prevista sabato 20 dicembre allo Stadium.

Un problema non di poco conto per Spalletti, che da quando è arrivato ha scelto Koopmeiners come centrale di sinistra nella sua retroguardia a tre. L'olandese si è ritagliato uno spazio importante in questo ruolo dopo aver deluso da centrocampista, ma ora sarà costretto a tornare in campo solamente per l'ultima partita del 2025, prevista contro il Pisa il 27 di questo mese.

Koopmeiners ha giocato titolare da centro-sinistra nelle ultime sei partite di campionato, senza mai saltare un minuto. Inoltre l'olandese è sceso in campo interamente in questo ruolo anche nelle ultime tre partite di Champions, con una sola sconfitta subita dai bianconeri. Oramai imprescindibile, dovrà essere sostituito per la prima volta dall'adozione della nuova collocazione. 

Contro il Bologna, tra l'altro, Koopmeiners ha sofferto maggiormente rispetto alle ultime uscite, dunque la squalifica potrebbe portare alll'inserimento di una seria alternativa nelle gare deludenti da parte dell'olandese.

  • KOOPMEINERS FUORI, CHI GIOCA?

    Spalletti deve rinunciare a Koopmeiners come centro-sinistra per la prima volta da quando ha scelto di inserirlo stabilmente in tale posizione.

    Parliamo dunque di un mondo nuovo per il tecnico bianconero e la sua difesa, nonostante Koopmeiners fosse sempre a rischio squalifica dopo aver rimediato quattro gialli nei primi turni: la Spada di Damocle della diffida era sull'ex Az oramai da due mesi.

    Gatti tornerà solamente a gennaio e dunque non potrà essere della partita, dunque al posto di Koopmeiners ci sarà uno tra Cabal e Rugani. La sensazione è che sarà schierato titolare titolare l'ex Verona, considerando come l'italiano non sia ancora al meglio.

  • E SE FOSSE DIFESA A QUATTRO?

    La vittoria contro il Pafos è arrivata dopo il cambio di modulo, con Spalletti che ha adottato la difesa a quattro rispetto alla solita a tre. Difficilmente, però, la squalifica di Koopmeiners porterà all'utilizzo di una retroguardia a quattro.

    Spalletti sembra aver chiarito che il cambio modulo in maniera definitiva potrà avvenire solamente quando Bremer tornerà al 100%, così da inserirlo al fianco di Kelly e spostare Kalulu sulla fascia.

    "Per quanto riguarda il cambio modulo, io mi stupisco di parlare anche di schemi e di caselle in campo perché il calcio è cambiato e non vince per un cambio di posizione ma occupando gli spazi" ha detto Spalletti prima della partita contro il Bologna. 

    "Ormai il calcio va nella direzione dell 1vs1 e bisogna adattarsi a questo cambio. Io ho idea di mettere la squadra con il 4-3-3 o 4-2-3-1 ma è solo un discorso di partenza perchè la partita ti obbliga a fare tanti cambi durante la partita. Ora è un discorso individuale che lo metti a disposizione della squadra".

  • ANCHE RUGANI NON AL MEGLIO

    "Rugani si può usare in maniera ridotta, invece Bremer bisognerà andarci cauti anche per non metterlo in difficoltà"

    Spalletti ha chiarito che Bremer non è ancora pronto per giocare, mentre Rugani è maggiormente pronto dopo il problema muscolare che lo ha fermato per diverse partite tra novembre e dicembre.

    Anche Rugani, dunque, non è al meglio e per questo Cabal è sicuramente avanti per sostituire Koopmeiners. Il giocatore colombiano è principalmente un esterno sinistro, ragion per cui essere schierato da centro-sinistra non dovrebbe essere un problema; anche in virtù delle varie partite in questa posizione con la maglia della Juventus.

  • UN ALTRO CENTROCAMPISTA IN DIFESA

    Cabal (o al massimo Rugani) sembra essere la scelta più ovvia per la partita contro la Roma, delicatissima dal punto di vista della classifica, ma non è da escludere che al posto di un centrocampista adattato in difesa come Koopmeiners, non possa essere schierato un altro interno di metà campo nella retroguardia bianconera.

    In questo senso potrebbe giocare al fianco di Kalulu e Kelly anche Locatelli, che in passato ha avuto modo di giocare in difesa in misura comunque limitatissima.

  • CHI AL POSTO DI KOOPMEINERS? LA GERARCHIA

    Spalletti potrebbe stupire tutti nella giornata di sabato, ma Cabal sembra essere davanti a tutti per sostituire Koopmeiners.

    Subito dopo c'è Rugani, dunque l'eventualità Locatelli. Bremer non sarà probabilmente ancora rischiato, ragion per cui attualmente risulta essere l'ultima possibilità bianconera dopo la squalifica subita da Koopmeiners.

