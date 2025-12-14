Era l'unico diffidato, è stato ammonito: Koopmeiners salta la Roma. Come giocherà la Juventus in difesa

Spalletti deve rinunciare a Koopmeiners come centro-sinistra per la prima volta da quando ha scelto di inserirlo stabilmente in tale posizione.

Parliamo dunque di un mondo nuovo per il tecnico bianconero e la sua difesa, nonostante Koopmeiners fosse sempre a rischio squalifica dopo aver rimediato quattro gialli nei primi turni: la Spada di Damocle della diffida era sull'ex Az oramai da due mesi.

Gatti tornerà solamente a gennaio e dunque non potrà essere della partita, dunque al posto di Koopmeiners ci sarà uno tra Cabal e Rugani. La sensazione è che sarà schierato titolare titolare l'ex Verona, considerando come l'italiano non sia ancora al meglio.