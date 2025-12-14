Era l'unico diffidato, è stato ammonito: Koopmeiners salta la Roma. Come giocherà la Juventus in difesa

Teun Koopmeiners non giocherà la prossima partita della Juventus. Unico diffidato bianconero, il giocatore olandese è stato ammonito nel big match domenicale contro il Bologna e per questo motivo non potrà prendere parte all'altra sfida di cartello contro la Roma, prevista sabato 20 dicembre allo Stadium.
Un problema non di poco conto per Spalletti, che da quando è arrivato ha scelto Koopmeiners come centrale di sinistra nella sua retroguardia a tre. L'olandese si è ritagliato uno spazio importante in questo ruolo dopo aver deluso da centrocampista, ma ora sarà costretto a tornare in campo solamente per l'ultima partita del 2025, prevista contro il Pisa il 27 di questo mese.
Koopmeiners ha giocato titolare da centro-sinistra nelle ultime sei partite di campionato, senza mai saltare un minuto. Inoltre l'olandese è sceso in campo interamente in questo ruolo anche nelle ultime tre partite di Champions, con una sola sconfitta subita dai bianconeri. Oramai imprescindibile, dovrà essere sostituito per la prima volta dall'adozione della nuova collocazione.
Contro il Bologna, tra l'altro, Koopmeiners ha sofferto maggiormente rispetto alle ultime uscite, dunque la squalifica potrebbe portare alll'inserimento di una seria alternativa nelle gare deludenti da parte dell'olandese.