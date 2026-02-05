Koopmeiners all'esame della "cura Spalletti": occasione da titolare contro il suo passato in Atalanta-Juventus

L'estate del 2024 ha rappresentato una vera svolta nella carriera di Teun Koopmeiners: a fine agosto, dopo una trattativa estenuante tra i club, ha lasciato l’Atalanta per trasferirsi alla Juventus.

L’olandese era il nome attorno al quale Thiago Motta aveva costruito la sua squadra, e il mercato non poteva chiudersi senza il suo arrivo a Torino. Così fu.

Nelle casse nerazzurre andarono oltre 50 milioni di euro, per la terza cessione (al tempo la seconda) più remunerativa nella storia del club bergamasco, dopo quelle di Retegui e Hojlund.

Il risultato, però, è stata una stagione e mezza ben al di sotto delle aspettative: Koopmeiners sembra lontano dal giocatore che ha fatto le fortune di Bergamo.

L’arrivo di Luciano Spalletti ha però cambiato la stagione di diversi suoi compagni, e ora l’appuntamento contro il suo passato in Coppa Italia rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare di essere pronto a riprendersi la scena.