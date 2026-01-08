Koopmeiners 'Calciobidone 2025' davanti a Salama e Okoye, Gimenez 'jolly'

Ancora un calciatore della Juventus protagonista del Calciobidone.

Il folkoristico riconoscimento a cura di Calciobidoni.it, del Guerin Sportivo e di Calcio 2000, che elegge il giocatore che ha fatto maggiormente flop nella stagione, nel 2025 ha visto finire sul gradino più alto del podio Teun Koopmeiners.

Trattasi del primo olandese della storia a vedersi attribuito il goliardico premio, risultando il quinto bianconero nelle ultime 6 edizioni: Douglas Costa nel 2020, Ramsey nel 2021, Arthur nel 2022 e Pogba nel 2023 e 2024.