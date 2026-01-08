Pubblicità
Calciobidone 2025 Koopmeiners GimenezCalciobidone
Claudio D'Amato

Koopmeiners 'Calciobidone 2025' davanti a Salama e Okoye, Gimenez 'jolly'

Juve ormai abbonata al 'Calciobidone': il riconoscimento - negativo - del 2025 va a Teun Koopmeiners, quinto bianconero di fila. Secondo Salama (ex Torino), terzo l'udinese Okoye, Santiago Gimenez jolly.

Ancora un calciatore della Juventus protagonista del Calciobidone.

Il folkoristico riconoscimento a cura di Calciobidoni.it, del Guerin Sportivo e di Calcio 2000, che elegge il giocatore che ha fatto maggiormente flop nella stagione, nel 2025 ha visto finire sul gradino più alto del podio Teun Koopmeiners.

Trattasi del primo olandese della storia a vedersi attribuito il goliardico premio, risultando il quinto bianconero nelle ultime 6 edizioni: Douglas Costa nel 2020, Ramsey nel 2021, Arthur nel 2022 e Pogba nel 2023 e 2024.

  • CALCIOBIDONE 2025 A TEUN KOOPMEINERS

    "Teun Koopmeiners - come si legge nel comunicato - vince l’Edizione 2025 staccando per pochi voti (343 complessivi, pari al 17,08% dei 2.008 votanti) nientemeno che un ex dell’altra sponda di Torino, Amine Salama (293 voti e il 14,59% dei votanti), e poi piazzare una sorpresa sul gradino più basso del podio: Maduka Okoye (Udinese), con 259 voti e il 12,09% delle preferenze".

    "A seguire Douglas Luiz (Juventus), Taremi (Inter), Sanabria (Torino/Cremonese), Joao Felix ed Emerson Royal (Milan) e, a chiudere, Dovbyk della Roma e il povero Schuurs del Torino, inspiegabilmente ancora ai box dopo ben due anni di inattività".

  • GIMENEZ 'JOLLY' DAVANTI A MILIK E MORATA

    "Il ‘Jolly’, che raccoglie le segnalazioni degli utenti volte ad elencare i nominativi dei candidati esclusi dalla “Flop Ten”, va a il milanista Santiago Gimenez (scelto dal 21,05% dei votanti), trasformato in poco tempo da colpo di mercato a vero e proprio “oggetto misterioso”".

    "Seconda piazza per un altro giocatore “rotto”, Arkadiusz Milik della Juventus (15,79% delle preferenze), fuori dai giochi da molto più tempo. Mesi di stop, operazioni chirurgiche e lunghi periodi di riabilitazione. Terzo posto per Alvaro Morata del Como (11,84% di coloro che hanno espresso preferenze): già flop al Milan, anche in riva al Lario le cose non vanno bene per lui".

