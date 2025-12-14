Pubblicità
Kone Milan SassuoloGetty
Vittorio Rotondaro

Koné si è preso il Sassuolo: dalla rissa sfiorata con De Zerbi al goal a San Siro contro il Milan

Prima parte di stagione più che positiva per Ismael Koné: a segno in Milan-Sassuolo, un anno fa fu protagonista di un diverbio piuttosto acceso con De Zerbi al Marsiglia.

Il suo acquisto da parte del Sassuolo in estate aveva acceso la curiosità degli addetti ai lavori, impazienti di vedere all'opera in Serie A un profilo interessante come Ismael Koné.

Le attese sul conto del centrocampista canadese non sono andate disattese: tanto lavoro in mezzo al campo, abbinato a grande qualità e anche a qualche goal che non guasta mai.

L'ultimo nello scenario suggestivo di San Siro al cospetto del Milan: una sorta di rivincita personale dopo i problemi intercorsi con Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia.

  • LA GEMMA DI SAN SIRO

    Koné ha sbloccato il risultato dopo 13 minuti: merito di una bella incursione offensiva che non ha lasciato scampo a Maignan, letteralmente spiazzato dalla conclusione con l'esterno del classe 2002.

    Una finalizzazione degna di nota, al pari dell'azione tutta in velocità che ha permesso al centrocampista di presentarsi tutto solo davanti alla porta rossonera: di pregevole fattura anche l'assist di prima di Pinamonti nello stretto.

  • TERZA RETE IN SERIE A

    Per Koné si tratta della terza gioia personale in Italia, la seconda consecutiva: una settimana fa, infatti, era arrivata quella del definitivo 3-1 al termine di un contropiede ben manovrato dalla formazione di Grosso.

    Il conto era stato aperto lo scorso 28 settembre in un altro 3-1, stavolta rifilato all'Udinese: anche in quella circostanza Koné si era reso protagonista di un grande spunto in verticale, denotando un mix di forza fisica, tecnica e velocità letale per la retroguardia avversaria.

  • LA RISSA SFIORATA CON DE ZERBI

    Il Sassuolo ha prelevato Koné in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia dove, per il giocatore, non c'era più spazio: colpa dell'episodio che per poco non si trasformò in una rissa vera e propria con Roberto De Zerbi.

    Durante una seduta di allenamento, il tecnico si lamentò in modo piuttosto esplicito per gli errori commessi a più riprese dal giocatore, invitandolo chiaramente a uscire dal campo e a farsi la doccia.

    Animi che alla fine si surriscaldarono, tanto che fu necessario l'intervento di giocatori e componenti dello staff tecnico per separare i due litiganti.

  • IL FUTURO

    Difficilmente il Sassuolo rinuncerà a esercitare l'opzione per il riscatto del cartellino di Koné dal Marsiglia che, dopo l'alterco con De Zerbi, ha deciso  di cederlo in prestito al Rennes durante la finestra invernale del calciomercato.

    In rossonero il centrocampista è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nella seconda parte della stagione 2024/25: in tredici presenze di Ligue 1 ha messo a referto un assist e due goal, l'ultimo dei quali proprio al Marsiglia il 17 maggio.

