Koné si è preso il Sassuolo: dalla rissa sfiorata con De Zerbi al goal a San Siro contro il Milan

Per Koné si tratta della terza gioia personale in Italia, la seconda consecutiva: una settimana fa, infatti, era arrivata quella del definitivo 3-1 al termine di un contropiede ben manovrato dalla formazione di Grosso.

Il conto era stato aperto lo scorso 28 settembre in un altro 3-1, stavolta rifilato all'Udinese: anche in quella circostanza Koné si era reso protagonista di un grande spunto in verticale, denotando un mix di forza fisica, tecnica e velocità letale per la retroguardia avversaria.