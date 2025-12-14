Koné si è preso il Sassuolo: dalla rissa sfiorata con De Zerbi al goal a San Siro contro il Milan

Il suo acquisto da parte del Sassuolo in estate aveva acceso la curiosità degli addetti ai lavori, impazienti di vedere all'opera in Serie A un profilo interessante come Ismael Koné.
Le attese sul conto del centrocampista canadese non sono andate disattese: tanto lavoro in mezzo al campo, abbinato a grande qualità e anche a qualche goal che non guasta mai.
L'ultimo nello scenario suggestivo di San Siro al cospetto del Milan: una sorta di rivincita personale dopo i problemi intercorsi con Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia.