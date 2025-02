Nessuno ha mai segnato così tanto nelle prime gare, Kolo Muani sì: sta cambiando la storia della Serie A

Cinque reti in tre partite, Kolo Muani raggiunge un record mai visto prima: la Juventus se lo gode, in attesa di un possibile acquisto definitivo.

Ormai è quasi inutile controllare il tabellino della Juventus qualora non sia potuta seguire la partita bianconera in diretta. Alla ricerca dei marcatori di Madama, tifosi e curiosi osservano i marcatori consapevoli che quasi sicuramente i calciatori in grado di gonfiare la porta opposta a quella di Di Gregorio siano stati Randal e Kolo Muani, ovvero la stessa decisiva persona sbarcata a Torino nel calciomercato di gennaio.

Dopo aver segnato all'esordio contro il Napoli nell'unica partita persa dalla Juventus in campionato, Kolo Muani si è ripetuto con due doppiette contro l'Empoli e il Como. L'ex PSG nasconde le difficoltà della squadra di Thiago Motta sotto il tappeto delle vittorie, utilizzando le proprie reti come strumento per non mostrare come i successi siano arrivati in maniera complicata e per nulla esaltante.

In attesa di capire se la Juventus riuscirà mai a cambiare ritmo ed essere realmente divertente e convincente, Kolo Muani non sbaglia un colpo. Nel giro di due settimane ha segnato cinque goal che hanno portato sei punti in classifica e nuova fiducia sul proseguo della stagione.

Fiducia soprattuto europea, visto il prossimo match contro il PSV in cui, a differenza della gara persa contro il Benfica, Kolo Muani potrà scendere in campo causa cambiamento della lista UEFA post fase a gironi. Davanti al miglior impatto iniziale in decenni di Serie A, anche la Champions sembra ora una competizione meno paurosa.