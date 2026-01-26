Pubblicità
Pubblicità
Kolo Muani 2-1Getty Images
Lelio Donato

Kolo Muani obiettivo della Juventus a gennaio? La rottura estiva col PSG e come sta andando al Tottenham

L'attaccante francese piace molto a Spalletti e nei sei mesi in bianconero aveva fatto bene. Kolo Muani non ha ancora segnato in Premier col Tottenham, ma l'addio a gennaio sembra difficile. Ed i rapporti tra PSG e Juventus sono freddi.

Pubblicità

Spalletti dopo Juventus-Napoli è uscito allo scoperto. L'allenatore di Certaldo vuole un altro attaccante a gennaio.

Nonostante l'evidente crescita di Jonathan David, il tecnico ritiene che alla sua squadra serva una punta con caratteristiche diverse dal canadese.

"Uno come Hojlund" ha detto Spalletti sottolineando di fatto la differenza tra David e il bomber del Napoli. 

Ma dopo aver visto sfumare En-Nesyri, chi potrebbe arrivare alla Juventus? Nelle ultime ore tra i vari nomi è rispuntato anche quello di una vecchia conoscenza bianconera: Randal Kolo Muani.

  • Kolo Muani JuventusGetty Images

    I SEI MESI DI KOLO MUANI ALLA JUVENTUS

    Kolo Muani era arrivato alla Juventus esattamente un anno fa, quando l'allora direttore sportivo Giuntoli puntò sul francese.

    Il 23 gennaio 2025 i bianconeri ufficializzavano il suo acquisto in prestito secco dal PSG per sei mesi, costo complessivo circa 5 milioni di euro compresi oneri accessori.

    Kolo Muani durante la sua esperienza alla Juventus ha collezionato 16 presenze in campionato con otto goal segnati. Una media di uno ogni due partite giocate.

    In estate il PSG aveva poi concesso alla società bianconera di prolungare il prestito del francese per il Mondiale per Club e Kolo Muani aveva segnato una doppietta contro l'Al-Ain.

    In totale quindi per lui alla Juventus sono state 22 le presenze in tutte le competizioni con 10 goal e tre assist.

    • Pubblicità

  • LA TELENOVELA ESTIVA E LA ROTTURA COL PSG

    Un rendimento, quello di Kolo Muani, che aveva convinto la Juventus a sedersi al tavolo col PSG per trovare un nuovo accordo.

    Dopo l'arrivo di Jonathan David a parametro zero doveva essere il francese a completare l'attacco bianconero, anche perché Dusan Vlahovic sembrava destinato a partire.

    L'intesa sembrava sul punto di essere raggiunta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 60 milioni di euro.

    Ma la Juventus alla fine aveva presentato un'ultima offerta di 10 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto, e non obbligo di riscatto, a 40-50 milioni.

    Una formula per nulla gradita al PSG e che ha portato alla rottura tra le parti, con i bianconeri che hanno poi dirottato su Openda mentre Kolo Muani si è accasato al Tottenham.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STA ANDANDO KOLO MUANI AL TOTTENHAM

    Kolo Muani si è trasferito dal PSG al Tottenham nelle ultimissime ore del mercato estivo e con una formula particolarmente vantaggiosa per gli Spurs.

    Gli inglesi infatti hanno pagato 5 milioni per il prestito secco dell'attaccante, senza inserire opzioni per il diritto o l'obbligo di riscatto al termine di questa stagione.

    Ma come sta andando Kolo Muani in Inghilterra? L'attaccante ha giocato spesso titolare in Premier League, ma senza ancora riuscire a trovare la via del goal.

    Le uniche reti firmate dal francese col Tottenham ad oggi restano le due proprio contro il PSG in Champions League peraltro inutili, dato che gli Spurs hanno comunque perso per 5-3.

  • KOLO MUANI LASCIA IL TOTTENHAM A GENNAIO?

    A livello regolamentare nulla vieta che Kolo Muani lasci il Tottenham già a gennaio.

    Al momento però non risulta che gli Spurs vogliano interrompere il prestito col PSG che in ogni caso controlla ancora il cartellino dell'attaccante e dunque deciderà il suo futuro.

    Proprio questo rende ancora più complicato ipotizzare un eventuale ritorno di Kolo Muani alla Juventus a gennaio.

    I rapporti tra la società bianconera e quella francese, dopo la rottura della trattativa in estate, restano piuttosto freddi.

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport', Luciano Spalletti vedrebbe di buon occhio l'opzione Kolo Muani ma come detto l'operazione sembra molto complicata se non impossibile.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Juventus crest
Juventus
JUV
0