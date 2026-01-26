Kolo Muani obiettivo della Juventus a gennaio? La rottura estiva col PSG e come sta andando al Tottenham

Spalletti dopo Juventus-Napoli è uscito allo scoperto. L'allenatore di Certaldo vuole un altro attaccante a gennaio.
Nonostante l'evidente crescita di Jonathan David, il tecnico ritiene che alla sua squadra serva una punta con caratteristiche diverse dal canadese.
"Uno come Hojlund" ha detto Spalletti sottolineando di fatto la differenza tra David e il bomber del Napoli.
Ma dopo aver visto sfumare En-Nesyri, chi potrebbe arrivare alla Juventus? Nelle ultime ore tra i vari nomi è rispuntato anche quello di una vecchia conoscenza bianconera: Randal Kolo Muani.