Kolo Muani SorlothGOAL
Vittorio Rotondaro

Kolo Muani o Sorloth: quale attaccante prende la Juventus e perché Icardi non sarà un giocatore bianconero

Juventus a caccia di un attaccante in questo ultimo giorno di mercato: Kolo Muani e Sorloth in lizza, Icardi invece non vestirà il bianconero.

Ultime battute del calciomercato invernale: stasera, alle ore 20:00, ci sarà il gong per tutte le trattative in entrata per quanto riguarda i club italiani.

La Juventus è una delle società che potrebbero rimpolpare la rosa in queste ore conclusive: l'obiettivo dichiarato della 'Vecchia Signora' è un attaccante con caratteristiche precise, che corrisponda all'identikit stilato da Luciano Spalletti.


In lizza troviamo il grande ex Kolo Muani ma anche Alexander Sorloth, mentre è da escludere l'ipotesi di un clamoroso arrivo a Torino di Mauro Icardi.

  • IDEA SORLOTH

    L'ultimo nome accostato alla Juventus è quello del norvegese in forza all'Atletico Madrid: un'idea che potrebbe diventare qualcosa di più in queste ultime frenetiche ore di mercato.

    Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, non è da escludere un tentativo per provare a portare a Torino Sorloth prima del gong.

    L'ex Real Sociedad ha messo a referto 10 goal (condite da un assist) nelle 30 apparizioni totali collezionate coi 'Colchoneros'.

  • KOLO MUANI PRIMA SCELTA

    Non è un mistero che la primissima scelta della Juventus per rinforzare l'attacco sia Randal Kolo Muani: in questo caso va trovato un accordo per l'interruzione anticipata del prestito al Tottenham, che sembra poco propenso a questa ipotesi.

    Il francese potrebbe tornare in bianconero con la formula del prestito dal PSG: almeno questo è quel che si augura Luciano Spalletti che, dopo il successo di Parma, è uscito allo scoperto sulle intenzioni del club in merito a Kolo Muani.

    "C'è questa possibilità che abbiamo da giocarci con Kolo Muani che è la verità, bisogna alzare il nostro livello, la qualità assoluta. Serve un giocatore con determinate caratteristiche".

  • PERCHÉ ICARDI NON ANDRÀ ALLA JUVENTUS

    Caratteristiche che, secondo Spalletti, non appartengono a Icardi: il tecnico toscano ha chiuso allo scenario di un ricongiungimento col suo ex attaccante ai tempi dell'Inter.

    "Mi viene chiesto di Icardi e Osimhen, come giocatore possono parlarne benissimo per il periodo in cui l'ho allenato. Ciò non vuol dire che io lo voglia, parlo bene di lui perché ha portato dei goal. Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche: se non lo troviamo, restiamo così. Icardi è una cosa vostra, ne dovete parlare tra voi: io ho solo detto che è fortissimo e finisce lì".

    Anche Giorgio Chiellini, intervenuto nel pre-partita del 'Tardini', si era espresso sulla stessa lunghezza d'onda di Spalletti in merito a un possibile affondo per Icardi.

    "Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister quando ha parlato benissimo di lui e Osimhen come grandi attaccanti, ma non c'è stato niente di più e mi sento di escluderlo".

