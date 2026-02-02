Kolo Muani o Sorloth: quale attaccante prende la Juventus e perché Icardi non sarà un giocatore bianconero

Caratteristiche che, secondo Spalletti, non appartengono a Icardi: il tecnico toscano ha chiuso allo scenario di un ricongiungimento col suo ex attaccante ai tempi dell'Inter.

"Mi viene chiesto di Icardi e Osimhen, come giocatore possono parlarne benissimo per il periodo in cui l'ho allenato. Ciò non vuol dire che io lo voglia, parlo bene di lui perché ha portato dei goal. Non vogliamo Icardi ma un calciatore con determinate caratteristiche: se non lo troviamo, restiamo così. Icardi è una cosa vostra, ne dovete parlare tra voi: io ho solo detto che è fortissimo e finisce lì".

Anche Giorgio Chiellini, intervenuto nel pre-partita del 'Tardini', si era espresso sulla stessa lunghezza d'onda di Spalletti in merito a un possibile affondo per Icardi.

"Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister quando ha parlato benissimo di lui e Osimhen come grandi attaccanti, ma non c'è stato niente di più e mi sento di escluderlo".