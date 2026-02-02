Kolo Muani o Sorloth: quale attaccante prende la Juventus e perché Icardi non sarà un giocatore bianconero

Ultime battute del calciomercato invernale: stasera, alle ore 20:00, ci sarà il gong per tutte le trattative in entrata per quanto riguarda i club italiani.
La Juventus è una delle società che potrebbero rimpolpare la rosa in queste ore conclusive: l'obiettivo dichiarato della 'Vecchia Signora' è un attaccante con caratteristiche precise, che corrisponda all'identikit stilato da Luciano Spalletti.
In lizza troviamo il grande ex Kolo Muani ma anche Alexander Sorloth, mentre è da escludere l'ipotesi di un clamoroso arrivo a Torino di Mauro Icardi.