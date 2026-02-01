Kolo Muani alla Juventus, cosa manca per sbloccare l'affare: l'apertura dal PSG non basta

Battute finali del mercato invernale con la Juventus che è ancora alla ricerca di un attaccante da regalare a Luciano Spalletti. Se Jeremie Boga arriva in bianconero con le credenziali del vice Yildiz e Emil Holm è il prescelto per rinforzare le corsie esterne, il grande obiettivo di questo scorcio finale di trattative rimane ovviamente Randal Kolo Muani.
Il club bianconero, infatti, sta spingendo per concretizzare il ritorno a Torino dell'attaccante francese che la maglia bianconera l'ha già vestita da gennaio a giugno del 2025 segnando 10 goal in 22 partite complessive tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club.
Di seguito tutti gli aggiornamenti relativi alla trattativa per Kolo Muani.