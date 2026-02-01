Kolo Muani alla Juventus, cosa manca per sbloccare l'affare: l'apertura dal PSG non basta

La Juventus, una volta conclusi i sei mesi di prestito, ha provato ad acquisire Randal Kolo Muani a titolo definitivo intavolando un'estenuante trattativa con il PSG, attuale detentore del suo cartellino, che si è prolungata per tutta l'estate.

Quando tutto sembrava ormai convergere, l'affare è sfumato sul più bello proprio negli ultimi giorni di mercato, con la Juve che ha dirottato l'investimento su Lois Openda e Edon Zhegrova. E Kolo Muani? Alla fine ha lasciato il PSG, trasferendosi al Tottenham con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.