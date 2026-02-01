Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kolo Muani JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Kolo Muani alla Juventus, cosa manca per sbloccare l'affare: l'apertura dal PSG non basta

L'attaccante francese rimane il grande obiettivo per questo segmento finale di mercato: il club bianconero è in pressing totale sul Tottenham.

Pubblicità

Battute finali del mercato invernale con la Juventus che è ancora alla ricerca di un attaccante da regalare a Luciano Spalletti. Se Jeremie Boga arriva in bianconero con le credenziali del vice Yildiz e Emil Holm è il prescelto per rinforzare le corsie esterne, il grande obiettivo di questo scorcio finale di trattative rimane ovviamente Randal Kolo Muani.

Il club bianconero, infatti, sta spingendo per concretizzare il ritorno a Torino dell'attaccante francese che la maglia bianconera l'ha già vestita da gennaio a giugno del 2025 segnando 10 goal in 22 partite complessive tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club.

Di seguito tutti gli aggiornamenti relativi alla trattativa per Kolo Muani.

  • IL COLPO SFUMATO IN ESTATE

    La Juventus, una volta conclusi i sei mesi di prestito, ha provato ad acquisire Randal Kolo Muani a titolo definitivo intavolando un'estenuante trattativa con il PSG, attuale detentore del suo cartellino, che si è prolungata per tutta l'estate.

    Quando tutto sembrava ormai convergere, l'affare è sfumato sul più bello proprio negli ultimi giorni di mercato, con la Juve che ha dirottato l'investimento su Lois Openda e Edon Zhegrova. E Kolo Muani? Alla fine ha lasciato il PSG, trasferendosi al Tottenham con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

    • Pubblicità

  • KOLO MUANI SPINGE PER IL RITORNO

    Kolo Muani, dal canto suo, non ha mai cambiato la propria posizione. Il classe 1998 già in estate aveva dato la sua massima disponibilità per tornare a Torino, prima che la Juve virasse su altri obiettivi.

    A sei mesi di distanza, la volontà dell'ex Eintracht non è cambiata di una virgola: il nuovo corteggiamento della Juventus ha fatto breccia nei confronti del francese, tornato a sognare - una volta ancora - di tornare nel capoluogo piemontese.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • APERTURA DEL PSG

    Oltre alla volontà reciproca di celebrare questo matrimonio bis, in favore del duo Juve-Kolo Muani gioca anche la posizione del PSG. 

    Nonostante gli attriti estivi, acuiti da una trattativa tirata per le lunghe e poi sfumata sul più bello, il club parigino ha dato il via libera al possibile ricongiungimento: i campioni d'Europa in carica, infatti, non andrebbero ad ostacolare un eventuale ritorno di Kolo Muani alla Juventus che andrebbe a concretizzarsi sulla base di un prestito secco fino a fine stagione.

  • LA POSIZIONE DEL TOTTENHAM

    Lo spartiacque di tutta la vicenda è ovviamente il Tottenham, ovvero il club che ha messo sotto contratto Kolo Muani fino al termine della stagione con la formula del prestito.

    Il calciatore, dal canto suo, spinge per ottenere il via libera dagli Spurs, i quali però al momento non sembrano intenzionati ad aprire ad un'interruzione anticipata del prestito. La Juve, sfruttando la sponda favorevole di Kolo Muani, ci proverà fino la gong del mercato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Juventus crest
Juventus
JUV
0