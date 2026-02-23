Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Knutsen bacchetta l'Inter per le polemiche sul sintetico: "Quelli del City non hanno neanche nominato il campo"

Il tecnico del Bodo/Glimt ha mandato un messaggio chiaro in vista del ritorno dei playoff: "Ora siamo noi in trasferta, quelli non abituati a questo tipo di campo".

Pubblicità

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, ha parlato alla vigilia del ritorno contro l'Inter, puntando il dito contro le polemiche per il sintetico in cui gioca la sua squadra. Citando il Manchester City, che ha avuto modo di giocare in terra norvegese durante questa Champions, il mister del club che ha battuto Lautaro e compagni per 3-1 ha voluto mandare un messaggio contro chi si è lamentato delle 'condizioni' del primo match.

"Le polemiche? Io non posso farci nulla" ha detto Knutsen a proposito di Bodo-Inter 3-1. "E' importante essere concentrati su ciò in cui si può incidere. Quelli del City non hanno neanche nominato il campo, hanno fatto solo complimenti a noi. Ora siamo noi in trasferta e siamo noi quelli non abituati a questo tipo di campo. Quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi secondo me. Se vuoi fare una bella prestazione non devi pensare ad altre cose. Cosa farà l'Inter domani non sarà così importante per me".

Un attacco che ha ovviamente diviso il pubblico, tra chi difende il tecnico norvegese, principalmente i tifosi delle altre squadre italiane, e chi invece è andato contro il mister del Bodo, principalmente i fans dell'Inter. Anche tra i sostenitori nerazzurri, però, c'è chi ha dato ragione a Knutsen per le innumerevoli polemiche degli ultimi giorni.

  • IL VANTAGGIO DELL'ANDATA

    Andando oltre le polemiche, Knutsen ha parlato del vantaggio accumulato all'andata.

    "Non dobbiamo solo difendere" la precisazione riguardo a ciò che farà il Bodo a San Siro dopo le due reti di vantaggio. "Per me è meglio entrare in campo pensando di essere 0-0, non dobbiamo essere troppo bassi".

    "Bisogna avere equilibrio, non va bene essere troppo difensivi e magari rinunciare a contrattaccare. Tutta la squadra deve difendere, ma dobbiamo anche attaccare tutti insieme. Questo è il nostro modo di pensare. Mi fido dei miei giocatori".

    • Pubblicità

  • IL BODO IN CASA E IN TRASFERTA

    Quella contro l'Inter sarà la decima partita stagionale in questa Champions League per il Bodo/Glimt, a caccia degli ottavi dopo il 3-1 ottenuto in patria.

    Il Bodo si è guadagnato i playoff chiudendo al 23esimo posto, con nove punti conquistati: nonostante sia spesso giudicata come una squadra in grado di ottenere risultati importanti solo in casa, almeno in Europa, nel girone unico il Glimt ha conquistato un solo successo in casa contro il Manchester City, mentre l'altro è arrivato in trasferta contro il Manchester CIty. Entrambi, tra l'altro, sono arrivati nelle ultime due giornate.

    I tre pareggi sono stati, invece, quelli Borussia (a Dortmund), Slavia (a Praga) e Tottenham (in casa).

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Inter crest
Inter
INT
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
0