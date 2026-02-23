Knutsen bacchetta l'Inter per le polemiche sul sintetico: "Quelli del City non hanno neanche nominato il campo"

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt, ha parlato alla vigilia del ritorno contro l'Inter, puntando il dito contro le polemiche per il sintetico in cui gioca la sua squadra. Citando il Manchester City, che ha avuto modo di giocare in terra norvegese durante questa Champions, il mister del club che ha battuto Lautaro e compagni per 3-1 ha voluto mandare un messaggio contro chi si è lamentato delle 'condizioni' del primo match.

"Le polemiche? Io non posso farci nulla" ha detto Knutsen a proposito di Bodo-Inter 3-1. "E' importante essere concentrati su ciò in cui si può incidere. Quelli del City non hanno neanche nominato il campo, hanno fatto solo complimenti a noi. Ora siamo noi in trasferta e siamo noi quelli non abituati a questo tipo di campo. Quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi secondo me. Se vuoi fare una bella prestazione non devi pensare ad altre cose. Cosa farà l'Inter domani non sarà così importante per me".

Un attacco che ha ovviamente diviso il pubblico, tra chi difende il tecnico norvegese, principalmente i tifosi delle altre squadre italiane, e chi invece è andato contro il mister del Bodo, principalmente i fans dell'Inter. Anche tra i sostenitori nerazzurri, però, c'è chi ha dato ragione a Knutsen per le innumerevoli polemiche degli ultimi giorni.