Klopp prossimo allenatore del Real Madrid? "Non voglio essere altrove rispetto alla Red Bull"

Dalla sua nomina all'inizio del 2025, sette mesi dopo la sua commovente partenza da Anfield, c'è stata una grande confusione su cosa comportasse effettivamente la nuova posizione di Klopp. Con la supervisione di una vasta rete che include RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino e RB Omiya Ardija, il suo mandato è ampio ma, come lui stesso sottolinea, chiaramente definito.
"È l'ultimo titolo che vorrei mai avere", ha affermato Klopp. "È un ruolo di consulenza, ma con potere. Ma non sono una persona che spara da lontano. Questo significa che ascolto e mi affido molto alle persone dei club. In alcuni momenti calmo le acque, in altri prendo decisioni".
La sua influenza si fa già sentire nelle riunioni di reclutamento, dove il suo carisma rimane un'arma potente. Marcel Schaefer, direttore sportivo del Lipsia, ha descritto Klopp come una persona dotata di "un talento innato per conquistare le persone in pochi minuti". Ciò è stato evidente nell'acquisizione dell'ala Johan Bakayoko dal PSV, che non è stato influenzato da una vendita aggressiva, ma da una conversazione con Klopp sulla filosofia calcistica e lo sviluppo personale.