Klopp prossimo allenatore del Real Madrid? "Non voglio essere altrove rispetto alla Red Bull"

Klopp ha categoricamente escluso la possibilità di candidarsi alla posizione di allenatore vacante al Real Madrid, insistendo sul fatto che i suoi giorni in panchina sono ormai alle spalle. Il 58enne è stato oggetto di intense speculazioni dopo la decisione del club spagnolo di separarsi da Xabi Alonso una settimana fa, con molti che vedono il tedesco come il candidato ideale per stabilizzare la situazione al Santiago Bernabeu.

Tuttavia, Klopp, che sta attualmente festeggiando il suo primo anniversario al Red Bull, ha subito smentito l'idea che il fascino del Real Madrid potesse tentarlo a tornare alla gestione quotidiana. Parlando dalla sede dell'RB Leipzig, l'ex allenatore del Liverpool ha affrontato le voci con la sua caratteristica schiettezza, affermando che l'uscita di Alonso "non ha nulla a che fare con me e non ha suscitato alcuna reazione in me".

Nonostante sia più giovane di colleghi come Carlo Ancelotti e José Mourinho, Klopp sembra aver trovato un nuovo ritmo lontano dalla panchina. "So che posso allenare una squadra di calcio, ma questo non significa che debba farlo fino al mio ultimo giorno", ha spiegato. "Volevo fare qualcosa di diverso. La Red Bull mi ha dato l'opportunità di trovare un ruolo che abbiamo definito insieme, passo dopo passo. Come persona, sono in un momento in cui sono completamente in pace con me stesso. Non voglio essere altrove".