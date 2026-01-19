Pubblicità
Pubblicità
VfB Stuttgart v RB Leipzig - DFB Cup: Semi FinalGetty Images Sport
Peter McVitie

Klopp prossimo allenatore del Real Madrid? "Non voglio essere altrove rispetto alla Red Bull"

Jurgen Klopp spegne le voci che lo vedrebbero erede di Xabi Alonso per rilanciare il Real: "Volevo fare qualcosa di diverso, sono in pace con me stesso".

Pubblicità

Jurgen Klopp ha smentito con fermezza le voci che lo vedevano candidato alla panchina del Real Madrid dopo l'esonero di Xabi Alonso. 

L'ex allenatore del Liverpool, ora responsabile del calcio globale della Red Bull, insiste nel dire di essere "completamente sereno" nel suo nuovo ruolo strategico. 

A un anno dall'inizio del suo incarico, Klopp è concentrato sulla formazione degli allenatori e sulla riorganizzazione della rete Red Bull, escludendo un ritorno in panchina nel prossimo futuro.

  • KLOPP PONE FINE ALLE VOCI SUL REAL

    Klopp ha categoricamente escluso la possibilità di candidarsi alla posizione di allenatore vacante al Real Madrid, insistendo sul fatto che i suoi giorni in panchina sono ormai alle spalle. Il 58enne è stato oggetto di intense speculazioni dopo la decisione del club spagnolo di separarsi da Xabi Alonso una settimana fa, con molti che vedono il tedesco come il candidato ideale per stabilizzare la situazione al Santiago Bernabeu.

    Tuttavia, Klopp, che sta attualmente festeggiando il suo primo anniversario al Red Bull, ha subito smentito l'idea che il fascino del Real Madrid potesse tentarlo a tornare alla gestione quotidiana. Parlando dalla sede dell'RB Leipzig, l'ex allenatore del Liverpool ha affrontato le voci con la sua caratteristica schiettezza, affermando che l'uscita di Alonso "non ha nulla a che fare con me e non ha suscitato alcuna reazione in me".

    Nonostante sia più giovane di colleghi come Carlo Ancelotti e José Mourinho, Klopp sembra aver trovato un nuovo ritmo lontano dalla panchina. "So che posso allenare una squadra di calcio, ma questo non significa che debba farlo fino al mio ultimo giorno", ha spiegato. "Volevo fare qualcosa di diverso. La Red Bull mi ha dato l'opportunità di trovare un ruolo che abbiamo definito insieme, passo dopo passo. Come persona, sono in un momento in cui sono completamente in pace con me stesso. Non voglio essere altrove".

    • Pubblicità
  • F1 Grand Prix of AustriaGetty Images Sport

    "NEL MIO RUOLO HO POTERE"

    Dalla sua nomina all'inizio del 2025, sette mesi dopo la sua commovente partenza da Anfield, c'è stata una grande confusione su cosa comportasse effettivamente la nuova posizione di Klopp. Con la supervisione di una vasta rete che include RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino e RB Omiya Ardija, il suo mandato è ampio ma, come lui stesso sottolinea, chiaramente definito.

    "È l'ultimo titolo che vorrei mai avere", ha affermato Klopp. "È un ruolo di consulenza, ma con potere. Ma non sono una persona che spara da lontano. Questo significa che ascolto e mi affido molto alle persone dei club. In alcuni momenti calmo le acque, in altri prendo decisioni".

    La sua influenza si fa già sentire nelle riunioni di reclutamento, dove il suo carisma rimane un'arma potente. Marcel Schaefer, direttore sportivo del Lipsia, ha descritto Klopp come una persona dotata di "un talento innato per conquistare le persone in pochi minuti". Ciò è stato evidente nell'acquisizione dell'ala Johan Bakayoko dal PSV, che non è stato influenzato da una vendita aggressiva, ma da una conversazione con Klopp sulla filosofia calcistica e lo sviluppo personale.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA FA KLOPP ALLA RED BULL?

    Una parte significativa delle mansioni di Klopp è ora incentrata sui manager che lavorano sotto l'egida della Red Bull. Dopo aver sperimentato per decenni l'isolamento dell'area tecnica con Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, Klopp è determinato a diventare il sistema di supporto che non ha mai avuto durante la sua carriera di allenatore. Considera il suo ruolo come quello di un punto di riferimento per gli allenatori che spesso sentono di dover avere tutte le risposte.

    "La mia idea con i nostri allenatori è quella di essere la persona che non ho mai avuto", ha rivelato Klopp. "[Come allenatore] molto spesso mi sedevo nel mio ufficio e mi sentivo molto solo... prendere decisioni significa sempre essere soli. Quindi ora, nei momenti in cui gli allenatori si sentono soli, voglio essere lì. Parlatene con me. Non vi giudicherò".

    Questo ruolo di mentore si estende all'identificazione di futuri talenti sia in panchina che in campo. Klopp ha sottolineato la natura transitoria del successo nel modello Red Bull, osservando che se i loro allenatori ottengono risultati superiori alle aspettative, rischiano di essere ingaggiati da club più grandi. Di conseguenza, l'organizzazione sta ora "cercando allenatori in tutto il mondo" allo stesso modo in cui cerca giocatori. "Il miglior direttore sportivo del 2035 è già là fuori da qualche parte", ha detto. "Anche i prossimi migliori allenatori sono già là fuori".

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-KLOPPAFP

    TATTICA E GIOVANI

    Le impronte di Klopp stanno diventando visibili anche sul campo. Storicamente, le squadre del Red Bull hanno sempre adottato una rigida formazione 4-2-2-2, ma sotto la guida di Klopp si è assistito a un notevole passaggio al sistema 4-3-3 che gli ha portato tanto successo nel Merseyside. Questa evoluzione ha avvantaggiato giocatori dinamici come Antonio Nusa e Yan Diomande, allineando lo stile della rete più strettamente al calcio "heavy metal" ad alto numero di ottani di Klopp.

    Inoltre, Klopp ha avuto un ruolo fondamentale nella ristrutturazione del personale all'interno del gruppo. Il suo ex braccio destro e caro amico, David Wagner, è stato nominato direttore dell'accademia a giugno, in sostituzione di Manuel Baum. Questa mossa segnala uno sforzo concertato per affrontare una delle storiche debolezze del Lipsia: l'incapacità di produrre talenti locali della Bundesliga per la propria prima squadra. Creando un collegamento diretto tra l'accademia e i vertici dell'organizzazione, Klopp mira a garantire che la prossima generazione di stelle venga coltivata internamente, assicurando il futuro della rete mentre lui rimane felicemente lontano dalla panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Monaco crest
Monaco
ASM
0