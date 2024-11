Klaassen rigenerato dal ritorno all'Ajax: numeri da bomber con Farioli per l'ex Inter

Klaassen si è riscoperto bomber nell'Ajax di Farioli: ex Inter decisivo in fase realizzativa nell'ottimo avvio dei 'Lancieri'.

La terza avventura diversa all'Ajax si sta sviluppando sulla falsariga delle precedenti, all'insegna delle reti realizzate: qualcosa che con la maglia dell'Inter non si è mai visto per Davy Klaassen.

Tornato nel club di Amsterdam in estate, il classe 1993 ha ripreso da dove aveva lasciato con i 'Lancieri', guadagnandosi la fiducia incontrastata di mister Francesco Farioli.

Merito anche dell'abilità realizzativa di Klaassen, completamente rigenerato sotto questo aspetto: manna dal cielo per un Ajax che sogna di spezzare l'egemonia del PSV in Eredivisie.